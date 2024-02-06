06 февраля 2024, 09:05

Москвичам пообещали облачную погоду и небольшое похолодание во вторник

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В Москве 6 февраля ожидается незначительное похолодание. Кроме того, в городе пройдет небольшой снег, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня синоптическая ситуация в столице будет определяться тыловой частью циклона», - уточнил он.

Метеоролог пояснил, что в регионе будет облачно с неустойчивыми прояснениями. Выпадет небольшой снег, а дороги и тротуары покроет гололед.

В Москве днем температура будет варьироваться от -2 до -4 градусов. В ночные часы воздух остынет до -10 градусов. В Московской области днем столбики термометра покажут отметки -1…-6 градусов. В ночное время суток похолодает до -13 градусов.

Ближе к выходным в Москве заметно похолодает. Температура будет ниже нормы на шесть-семь градусов, что характерно для январской погоды в Сыктывкаре.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
06 февраля 2024, 08:51
Три корпуса для высокотехнологичных предприятий достроили в «Алабушево» в Москве
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На площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» возводят промышленный технопарк по программе создания мест приложения труда. Первую очередь проекта с тремя корпусами и КПП ввели в эксплуатацию, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Стройка идет на площадке „Алабушево“, где выпускают микроэлектронику, информационные и компьютерные технологии, медоборудование и лекарства», - уточнил он.

По словам главы города, в веденных в эксплуатацию трех корпусах создадут свыше тысячи рабочих мест. Помимо производств, в каждом корпусе разместят офисы, столовые, медпункты и технические комнаты.

Мэр добавил, что примерно 80% площадей сдали в аренду. У предприятий есть возможность стать резидентами ОЭЗ, что позволит получить выгодные льготы по налогам.

Собянин пояснил, что возведение промышленного технопарка на частные деньги стало примером взаимовыгодного сотрудничества между Москвой и бизнесом. В городе появляется современная инфраструктура для размещения инновационных производств, а инвестор приобретает льготы при строительстве жилья.

Вторую очередь проекта планируют сдать осенью 2026 года. Благодаря этому появится еще почти тысяча рабочих мест.

Ранее резидент ОЭЗ «Технополис Москва» - «Концерн Гудвин» - закончил работу по внедрению новой ERP-системы. Проект реализовывали на протяжении всего 2023 года, затраты на него составили более 3,5 миллиона рублей.

Строительство Бизнес Сергей Собянин Москва
05 февраля 2024, 19:00
Пять земельных участков выставят на торги в Новой Москве
РИА «Новости»
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Московские власти анонсировали продажу в Троицком административном округе пяти земельных участков, предназначенных для строительства частных домов. Общая площадь выставленных лотов составила 0,75 гектара, сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

В начале 2024 года предполагается выставить на продажу участки площадью от 0,14 до 0,15 гектара каждый.

«Будущие владельцы смогут возвести на них дома площадью от 597,2 до 614,4 квадратного метра», - уточнил Гаман.

Лоты расположены в поселении Михайлово-Ярцевское. Участки находятся в непосредственной близости к деревне Заболотье и имеют смежные границы, что удобно для покупателей. Особое преимущество местоположения заключается в близости к государственному природному заказнику «Поляница». Кроме того, от участков легко добраться до Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).

Жители Подмосковья уже подали более 17 тысяч заявок по земле и имуществу за январь через сайт госуслуг.

Строительство Недвижимость Правительство Москвы Москва
05 февраля 2024, 18:48
Жилой комплекс с коворкингом и общественной гостиной возведут на юге Москвы
Vladimir Baranov/Global Look Press
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В Донском районе Москвы возведут пять домов со стеклянными фасадами и три павильона для уличной торговли. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

Четыре дома построят по периметру участка, в центре которого будет пятое здание. Его блоки будут смещены относительно друг друга.

По проекту предусмотрели панорамное остекление, которое увеличит естественное освещение квартир. Также здесь создадут светопрозрачный навесной фасад и просторные террасы.

«Общая площадь нового жилого проекта составит 89,7 тысячи квадратных метров. Пять домов будут объединены подземным паркингом на 528 машин», - уточнил Бочкарев.

По словам заммэра, во внутреннем дворе создадут ландшафтный парк с уличной мебелью и пространством для отдыха. Кроме того, первый этаж центральной башни займет клубная инфраструктура с зоной коворкинга, общественной гостиной и террасой.

Также возле ЖК оборудуют три одноэтажных павильона площадью 4,6 тысячи «квадратов», а вокруг появятся тротуары с системой подогрева и прогулочные дорожки. Достроить комплекс планируется в 2027 году.

Ранее появился проект одного из парков в бывшей промзоне «Южный порт» в Москве. На площади в два гектара возведут лабиринт-осьминог и танцующие фонтаны.

Строительство Андрей Бочкарев Москва
05 февраля 2024, 18:08
Бывшего адвоката Кирилла Серебренникова задержали в Москве
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Адвоката Алексея Федярова, который защищал режиссера Кирилла Серебренникова по делу «Седьмой студии», заподозрили в посредничестве при даче взятки. Его задержали в Москве полицейские, сообщил «Московский комсомолец».

По данным издания, Федярова, представляющий интересы некоммерческой организации «Русь сидящая»*, задержали по подозрению в посредничестве при даче взятки замначальнику одного из управлений столичной прокуратуры. В Замоскворецкий суд Москвы поступило ходатайство об избрании адвокату меры пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сотрудники охраны кинотеатра «Октябрь» задержали лидера метал-группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого за распитие алкогольных напитков в общественном месте. По словам музыканта, это был перформанс с 10 бутылками водки на премьере фильма «Брат-3».

* Признана в России иностранным агентом.

Задержания Москва

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