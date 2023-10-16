Москвичам пообещали облачную погоду и дожди в понедельник

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Новая рабочая неделя в Москве начнется с похолодания. Синоптики спрогнозировали 16 октября дожди и до 9 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня на погоду столицы окажет влияние северная периферия южного циклона. Его облачная спираль закроет небо плотными облаками и вызовет небольшие дожди», - уточнил он.

В Москве в понедельник днем воздух прогреется до 7… 9 градусов. В ночное время суток похолодает до 2 градусов. На территории Московской области в дневные часы столбики термометра покажут отметки 5… 10 градусов. Ночью температура опустится до нуля градусов.

Погоду будет сопровождать западный ветер, скорость которого составит три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 737 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. Во вторник похолодает до 6 градусов и не обойдется без кратковременных дождей.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил о мокром снеге на неделе. По его словам, в выходные похолодание усилится, но погода заметно улучшится.