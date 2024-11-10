Москвичам пообещали облачную погоду без осадков 10 ноября

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«Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков», - уточнили в центре.

Температура воздуха в столице днем будет варьироваться от +4 до +6 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до –2.

В Подмосковье ожидаются дневные температуры от +2 до +7 градусов, ночные - до -4.

Специалисты Гидрометцентра добавили, что в Москве будет дуть юго-западный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 758-759 миллиметров ртутного столба.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил о понижении в Москве температуры сразу на четыре градуса уже в понедельник, 11 ноября, сообщили «Известия».

Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила о наступлении метеорологической зимы с 13 ноября в Москве.