10 ноября 2024, 05:33

Москвичам пообещали облачную погоду без осадков 10 ноября

РИА «Новости»
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Синоптики пообещали жителям Москвы облачную погоду с прояснениями и до +6 градусов в воскресенье, 10 ноября. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

«Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков», - уточнили в центре.

Температура воздуха в столице днем будет варьироваться от +4 до +6 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до –2.

В Подмосковье ожидаются дневные температуры от +2 до +7 градусов, ночные - до -4.

Специалисты Гидрометцентра добавили, что в Москве будет дуть юго-западный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 758-759 миллиметров ртутного столба.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил о понижении в Москве температуры сразу на четыре градуса уже в понедельник, 11 ноября, сообщили «Известия».

Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила о наступлении метеорологической зимы с 13 ноября в Москве.

Гидрометцентр РФ Прогноз погоды Россия Погода Москва
07 ноября 2024, 22:16
Ефимов: монтаж светильников начали на строящейся станции «ЗИЛ» московского метро
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На платформе станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро начали устанавливать архитектурное освещение. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Строительную готовность станции он оценил в 76%. Кроме того, рабочие уже полностью выполнили основные конструкции платформы.

«Строители приступили к архитектурной отделке. В настоящее время на платформенном участке ведется монтаж освещения. На станции „ЗИЛ“ на потолочные кронштейны устанавливают 14 трехметровых светильников. Они произведены отечественным предприятием», - уточнил он.

В пассажирских зонах - в первую очередь на платформе - решили использовать различные светодиодные приборы. Они экономичны, обеспечивают близкий к природному спектр освещения и неприхотливы в обслуживании.

Руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков отметил, что продолжается устройство и других инженерных систем. Специалисты укладывают силовые и слаботочные линии, монтируют оборудование, в том числе тягово-понизительной подстанции.

«На станции „ЗИЛ“ смонтировали больше половины трубопроводов, вентиляционных установок и насосного оборудования. Внутренние системы водоснабжения, водоотведения, общеобменной и противодымной вентиляции и кондиционирования вестибюля готовы более чем на 80%», - подчеркнул он.

По проекту, на станции «ЗИЛ» будет две пересадки с Троицкой линии метро на одноименные станции МЦК и будущей Бирюлевской линии. Вместе они создадут современный столичный вокзал. После открытия новой станции транспортное обслуживание более 100 тысяч жителей Даниловского района города станет лучше. Речь идет о людях, которые проживают в зоне притяжения станции.

Строительство объектов метрополитена на всех этапах производственного цикла контролирует Мосгосстройнадзор. Инспекторы комитета провели на площадке станции «ЗИЛ» восемь контрольно-надзорных мероприятий.

К ним привлекли и специалистов подведомственного Центра экспертиз. Они оценивали ход строительства, качество используемых материалов и их соответствие утвержденному проекту.

Новую Троицкую линию протянут от станции МЦК ЗИЛ до города Троицка. Длина ветки составит более 43 километров, на ней будет 17 станций. Линия станет одним из самых протяженных радиусов Московского метрополитена и самой большой за МКАД. В ее зоне притяжения живут более полутора миллиона человек.

Ранее о строительстве станции «ЗИЛ» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Строительство Метро Сергей Собянин Метро Москвы МЦК
05 ноября 2024, 11:25
Зима отменяется? Москвичей предупредили о потеплении
РИА «Новости»
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В Москву на короткой рабочей неделе придет теплая погода. Об этом 360.ru рассказал синоптик, метеоролог Александр Ильин.

«Ожидаются достаточно теплые деньки. <…> Со вторника на среду от -6 до -4 ночью, может подморозить. А уже в ночь на четверг от нуля до 5 градусов», - сказал он.

По его словам, со среды в дневные часы столбик термометра в Москве поднимется до четырех градусов тепла. Ночью также не будет минусовых температур. Ближе к выходным ожидается до 9, а местами и до 10 градусов. В ночные часы, по его словам, ожидается 2… 7 градусов.

«Так что пока с середины этой недели ждем повышения температуры. Период тепла тепла достаточно продолжительный, то есть не менее недели будет. Да и температуры достаточно высокие, поэтому вполне возможно, что на открытой местности снег подтает», - подчеркнул синоптик.

По его словам, в городе вероятнее всего снег растает. В лесных и парковых массивах снежные массы могут остаться.

Погода Погода в Москве Москва
02 ноября 2024, 10:09
Небывалое за всю историю метеонаблюдений количество осадков выпало в Москве за сутки
Global Look Press
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Рекордное количество осадков выпало в Москве за сутки. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«За минувшие сутки в Центральной России выпало небывалое за всю историю регулярных метеорологических измерений в начале ноября количество осадков», - написал синоптик.

По его словам, на опорной московской метеостанции ВДНХ за последние 24 часа в осадкомер попало 18 миллиметров. В центре столицы - 23 миллиметра, в Бутове - 29 миллиметров. Это составляет 55% от всей ноябрьской нормы или три ведра дождевой воды на квадратный метр улиц.

Больше всего осадков зафиксировали в Новгородской области на метеостанции Холм. Там выпало 45 миллиметров. После дождей начнется арктическое вторжение, отметил Тишковец.

Ранее москвичей предупредили о формировании снежного покрова до пяти сантиметров 4 ноября. Ветреная погода с мокрым снегом установится в столице в утренние часы.

Погода Погода в Москве Москва
26 октября 2024, 15:59
Ржавую мину обнаружили на тротуаре в центре Москвы
РИА «Новости»
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Ржавую мину времен Второй мировой войны обнаружили во время ремонта тротуара в Красносельском районе Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Старый снаряд нашли в земле на улице Ольховской. Рабочие достали его при ремонте тротуара, сообщил источник.

На место происшествия выехала полиция, территорию оцепили. К месту обнаружения снаряда направили саперов.

Вторая мировая война Полиция Москва

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