Москвичам пообещали обильные дожди и мокрый снег в субботу

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«Сегодня столица будет ощущать влияние очередного циклонического вихря, выходящего своим центром на северо-запад страны», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что больше половины дня регион будет находиться в теплом секторе циклона, но поздно вечером приблизится холодный атмосферный фронт. При таких условиях будет облачно с прояснениями, пройдут сильные дожди. По словам Леуса, утром и вечером на севере области местами с мокрым снегом.

«За стуки может выпасть от четверти до трети от октябрьской нормы осадков», - добавил он.

В Москве в дневное время суток воздух прогреется до 7… 9 градусов. Ночью похолодает до 2 градусов. На территории Московской области днем столбики термометров покажут отметки 5… 10 градусов, в ночные часы - до 1 градуса.

Ветер подует с юго-запада, запада со скоростью 5–10 метров в секунду, его порывы будут достигать до 10-15 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 722 миллиметров ртутного столба, что на 22-24 единицы ниже нормы.

Ранее главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что глубокий циклон с центром над Ленинградской областью станет причиной неблагоприятной погоды в Москве и Подмосковье. Суббота столице может стать самым «мокрым» днем с начала осени.

Ненастный циклон принесет в Москву осадки и похолодание. Горожан в субботу ждут дожди, мокрый снег и до 9 градусов, сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.