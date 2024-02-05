05 февраля 2024, 08:36

Москвичам пообещали небольшой снег и потепление в понедельник

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Новая рабочая неделя в Москве начнется с незначительного потепления. Синоптики спрогнозировали небольшой снег и до минус трех градусов, сообщила РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

По ее словам, 5 февраля ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, местами небольшой снег.

В Москве в дневные часы столбики термометра покажут отметки -1…-3 градуса. Ночью подморозит до -6 градусов. В Московской области днем температура будет варьироваться от нуля до -5 градусов. В ночное время суток воздух остынет до -8 градусов.

Котилевская уточнила, что ветер в столице подует с запада, северо-запада со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 726 миллиметров ртутного столба, но окажется ниже нормы.

Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова также рассказала, что январь в Москве выдался морозным, но порадовал жителей удивительно ясным небом. Солнце светило в городе 36 часов - на три часа больше нормы.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
04 февраля 2024, 18:51
Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» завершил внедрение новой ERP-системы
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Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» — «Концерн Гудвин» — закончил работу по внедрению новой ERP-системы. Проект реализовывали на протяжении всего 2023 года, затраты на него составили более 3,5 миллиона рублей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«В прошлом году резидент ОЭЗ реализовал свыше двух тысяч единиц базового и абонентского оборудования для промышленных предприятий из девяти регионов Российской Федерации», - отметил он.

По словам Овчинского, этот разработчик и производитель беспроводных систем связи и передачи данных активно инвестирует в собственное развитие: за время деятельности в качестве резидента объем вложений превысил 110 миллионов рублей. Много внимания при этом уделяется автоматизации работы.

«Новая система, которая была внедрена в прошлом году, позволяет оптимизировать работу компании, сконцентрировав ключевые бизнес-процессы в едином информационном пространстве», - пояснил Овчинский.

Затраты на внедрение новой ERP-системы превысили 3,5 миллиона рублей, больше половины из них - по программе «Цифровизация - цифровые технологии» Фонда содействия инновациям.

Функционал системы управления предприятием позволяет согласовывать работу служб компании при построении и исполнении планов продаж, производства и закупок. С ее помощью можно гибко и оперативно управлять бизнес-процессами на всех уровнях, получать достоверные данные о деятельности компании.

«Сегодня более 50% рабочих мест на предприятии подключено к системе. В 2024 году ожидаем дальнейшего роста объемов выпуска продукции и рассчитываем, что работа в новой ERP-системе позволит сделать производственные процессы еще более совершенным, а значит, мы сможем стать лучше для наших клиентов», - рассказал глава «Концерна Гудвин» Николай Корнев.

Гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что статус резидента особой экономической зоны компания получила в 2019 году. На сегодняшний день на предприятии организовали 78 высокотехнологичных рабочих мест.

«За три квартала 2023 года его выручка выросла более чем на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, достигнув 173 миллионов рублей», - подчеркнул он.

В общей сложности за все время работы в ОЭЗ компания получила выручку на сумму, превышающую 1,35 миллиарда рублей.

Промышленность Москва
04 февраля 2024, 15:26
Выставку «Россия» на ВДНХ за три месяца работы посетили шесть миллионов гостей
РИА «Новости»
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Международная выставка-форум «Россия» на ВДНХ после трех месяцев работы приняла шестимиллионного посетителя. Им стал житель Москвы Дмитрий Ершов. На осмотр экспозиций он приехал вместе с женой и детьми.

В подарок гости получили поездку в Салехард на День оленевода. Во время главного праздника народов Крайнего Севера для семьи Дмитрия Ершова проведут церемонию пересечения Полярного круга и вручат именные сертификаты полярников.

В Москву семья переехала четыре года назад из Красноярского края и Хакасии. Сам Дмитрий - уроженец Забайкальского края. Неожиданному подарку в виде поездки он обрадовался.

«Мы даже не предполагали, что станем уникальными посетителями. У нас в планах было приехать на выставку несколько раз. Спасибо большое за такой теплый прием - это очень приятно, что мы поедем в новый регион», - заявил Ершов.

Шестимиллионный посетитель посетил экспозицию в особый день, отметила генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений „Россия“» Наталья Виртуозова.

Она напомнила, что выставка-форум начала работать ровно три месяца назад и за этот срок число посетителей выросло до шести миллионов.

«Всем наши гостям огромное спасибо. Ямал - очень гостеприимный регион», - добавила Виртуозова.

В ходе поездки Дмитрий Ершов и его семья посмотрят на гонки оленьих упряжек и увидят показ национальной одежды, попробуют местные блюда и узнают о красотах Арктики.

«День оленевода считался профессиональным праздником, который подводил итог зимы для кочевников, но сейчас это настоящий фестиваль, на котором вы увидите совершенно другой Ямал», - поделилась заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Татьяна Бучкова.

Очередной миллион посетителей выставка-форум «Россия» преодолела менее чем за месяц. Пятимиллионный гость пришел на ВДНХ 17 января. Им стала школьница из Курганской области, которая получила сертификат на поездку в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

Выставки Россия ВДНХ Выставка-форум «Россия»
03 февраля 2024, 16:13
Названы главные отличия сотрудника «Мосгаза» от мошенника
РИА «Новости»
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Проверку и техническое обслуживание газового оборудования в квартирах проводят один раз в год. Но известны случаи, когда под видом специалистов в дома попадали мошенники и требовали от владельцев платы за оказание услуг. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы назвали три простых отличия настоящего мастера от злоумышленника. Памятку опубликовали на сайте мэра и правительства российской столицы.

Все профилактические работы «Мосгаз» проводит строго по графику. Горожане получают предупреждения на электронную почту, в СМС-сообщениях, кроме того, жителей всегда уведомляют о проверках в объявлениях на досках около подъездов. Также владельцы квартир могут самостоятельно уточнить дату визита специалиста на сайте организации или Telegram-боте «Мосгаза».

Газовики всегда приходят в специальной форме, состоящей из темно-синей спецовки со светоотражающими полосами и логотипом службы на спине. Они обязаны предъявить владельцу квартиры удостоверение с печатью, фотографией и фирменной голограммой.

Сотрудник всегда приходит один и никогда не предлагает платных услуг. Если представившийся работником газовой службы не соответствует хотя бы одному критерию, то это повод не пускать его в квартиру.

В минувшую пятницу, 2 февраля, московские полицейские задержали группу мошенников, которые притворялись сотрудниками коммунальных служб и обманывали пенсионеров. Они приходили якобы с проверкой водопровода и сантехники и объявляли, что срочно нужна замена оборудования. При этом цены называли намного выше рыночных.

После задержания следователи завели 11 уголовных дел. Двух участников преступной группы взяли под стражу, остальные находятся под домашним арестом или подпиской о невыезде.

ЖКХ Газ Мошенничество Москва
03 февраля 2024, 07:20
Почти три тысячи тонн блинного теста изготовила московская компания в 2023 году
Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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За прошлый год компания «Теремок» изготовила более 2,8 тысячи тонн блинного теста для собственной сети ресторанов русской кухни в Москве. Увеличить объемы производства ей помогли меры поддержки от столичных властей, рассказала заместитель руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Дарья Степанова.

Основатель и управляющий сети ресторанов Михаил Гончаров пояснил, что для обеспечения качества блюд и строгого соблюдения стандартов и рецептуры компания готовит на высокотехнологичном отечественном оборудовании. Его разработали специально для предприятия.

«За двадцать пять лет работы в наших заведениях испекли более 390 миллионов тонн блинов. Мы планируем и дальше открывать новые рестораны, наращивать объемы производства, развивать производственно-распределительные цеха», - заявил он.

В сети «Теремок» работают 334 ресторана в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре. В них трудятся более пяти тысяч человек. Ежегодно посетителями кафе становятся более 32 миллионов гостей. Компания не использует замороженные полуфабрикаты и консерванты - тесто и ингредиенты для блинов и каш, основы для супов и салатов ежедневно производят в собственных цехах.

В Москве активно развивается производство. В столице работают более четырех тысяч промышленных площадок, где трудятся около 720 тысяч человек. Они производят различные товары: от одежды и обуви до медицинского оборудования и сложной техники. Каждый год в городе открывают 40–50 средних и крупных предприятий, а также порядка 100 малых.

Столичные власти поддерживают предпринимателей. В Москве существует более 20 системных мер поддержки, в том числе целевые займы и субсидии, а также ряд антикризисных инструментов.

Она отметила, что столичные производители готовых продуктов питания поставляют изделия крупным торговым сетям, сервисам онлайн-заказов, транспортным и другим компаниям.

«Город способствует развитию предприятий отрасли, предоставляя им всестороннюю поддержку. Значительную роль в этом играет Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, который оказывает финансовую помощь компаниям», - подчеркнула Степанова.

В прошлом году компания получила от фонда 50 миллионов рублей на закупку нового оборудования. Это позволило предприятию за год изготовить свыше 2,8 тысячи тонн блинного теста, из которого испекли более 28 миллионов блинов.

Выделенные фондом средства направили на закупку отечественного промышленного оборудования для производственно-распределительного цеха компании в Москве. Площадь цеха - около шести тысяч квадратных метров.

Всего за 2023 год там подготовили более 15 тысяч тонн продукции: тесто и начинку для блинов, основу для супов, заготовки для вторых блюд и салатов. Производственно-распределительные цеха также работают в Санкт-Петербурге и Краснодаре.

Санкт-Петербург Краснодар Продукты Рестораны Промышленность Москва

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