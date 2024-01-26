26 января 2024, 08:47

Москвичам пообещали небольшой снег и до -3 градусов в пятницу

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Рабочая неделя в Москве завершится незначительным похолоданием и слабыми осадками. Столбики термометра 26 января не опустятся ниже минус трех градусов, сообщила РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

По ее словам, в Москве в пятницу ожидается облачная погода с небольшим снегом. Днем температура будет варьироваться от -1 до -3 градусов. В ночные часы воздух остынет до -8 градусов. В Московской области днем будет -1…-6 градусов. В ночное время суток похолодает до -11 градусов.

Ветер подует с востока со скоростью два-семь метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 745 миллиметров ртутного столба.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также рассказал о погоде на выходных. В субботу и воскресенье похолодает до -4…-9 градусов. На дорогах и тротуарах образуется гололедица.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
26 января 2024, 08:48
Сезон летней навигации по Москве-реке стартует 24 апреля
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В этом году пассажирскую навигацию по Москве-реке официально откроют 24 апреля. Завершится работа водного транспорта 14 ноября 2024-го, сообщило РИА «Новости».

По данным издания, в распоряжении Росморречфлота указано, что официальная летняя навигация начнется по каналу имени Москвы 24 апреля, по Москва-реке - в ту же дату.

В прошлом году в Москве запустили регулярные маршруты речного электротранспорта. Один связал Киевский вокзал с причалом «Сердце столицы» в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной, второй маршрут - «Автозаводский мост - Печатники».

В минувшем летнем сезоне теплоходы совершили более 30 тысяч поездок и перевезли более 700 тысяч пассажиров. Самым востребованным месяцем для речного транспорта стал август. Всего на протяжении лета действовало десять маршрутов.

Дептранс Москвы Москва
25 января 2024, 19:48
Овчинский: за 9 месяцев выручка «Дизайн Центра „Союз“» выросла в 2,5 раза
Pxhere
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Столичные компании продолжают успешно развиваться на российском рынке и наращивать свои обороты. Для этого в стране созданы все условия. Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал о предприятии «Дизайн Центр „Союз“», ставшем резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва» в 2016 году. Фирма выпускает микроэлектронику, и за восемь лет суммарная выручка производителя превысила два миллиарда рублей.

При этом за девять месяцев 2023 года объем выручки в «Союзе» увеличился в 2,5 раза.

«За более чем восемь лет работы в статусе резидента выручка компании превысила два миллиарда рублей. Предприятие также активно увеличивает инвестиции. В прошлом году там вложили в развитие производства около 50 миллионов рублей, а совокупно, за время работы на территории ОЭЗ „Технополис Москва“, более 307 миллионов рублей», - сообщил Овчинский.

Компания разрабатывает микросхемы по техническому заданию потребителей. Среди заказчиков - около 150 предприятий со всей России. Особенность «Дизайн Центра „Союз“» в том, что специалисты проектируют схемы на основе отечественных аналого-цифровых базовых матричных кристаллов.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что продукцию фирмы используют для высокотехнологичных электронных устройств, в том числе в космических разработках.

«В 2023 году предприятие расширило производственные площади на территории ОЭЗ „Технополис Москва“ на 1,2 тысячи квадратных метров», - заявил он.

Сейчас предприятие занимает свыше 2,6 тысячи квадратных метров. Резидент создал около 70 высокотехнологичных рабочих мест.

ОЭЗ «Технополис Москва» - особая экономическая зона технико-внедренческого типа, созданная в 2005 году. Это территория с особым юридическим статусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. На площадках зоны работают более 200 предприятий, 30 из них - производители микроэлектроники.

Инвестиции Россия Москва 2023 Москва
25 января 2024, 19:18
Вес самой тяжелой посылки в отделениях «Почты России» в Москве достиг полтонны в 2023 году
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В прошлом году самой тяжелой посылкой, оправленной из Москвы, стали две двери весом в полтонны. В пресс-службе Почты России опубликовали рейтинг нестандартных грузов.

В 2023-м через московские отделения клиенты отправили примерно 195 миллионов посылок, нередко среди них встречались необычные грузы. Например, из столицы на Сахалин отправили пару дверей, общий вес которых составил 500 килограммов. Такие отправления принимают только через специализированные отделения почты.

Специалисты сортировочных центров столичного региона также встречают нестандартные передачи в виде мебели, качелей и батутов, велосипедов и мотоциклов, гитар и коллекции насекомых. При международных отправлениях больше всего пересылают запчасти для машин, квадроциклов, мотоциклов и дрогой техники.

Содержимое самых популярных посылок представляет собой бамперы и комплекты автомобильных шин. Особое внимание сотрудники уделяют живым посылкам. В частности, бережно сортируют бандероли с семенами экзотических растений, саженцами или пчелами и муравьями.

Ритуальную флейту из человеческой кости также нашли в посылке московские таможенники. Ее отправили из Москвы в немецкий город Нюртинген.

Москва
25 января 2024, 18:48
На пороге открытий. Панда Катюша из Московского зоопарка начала перебираться в большой вольер
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В Московском зоопарке заметно повзрослевший детеныш панды Диндин продолжает исследовать жизнь. На этот раз медвежонок попытался перелезь через порог между вольерами, сообщила директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале и показала видео.

На днях панде Катюше показали ее детские фото на ноутбуке. Комментаторы предположили, что животному пора вести собственный Telegram-канал.

«Катюша начала осваивать порог», - написала она.

На ролике видно, как паденыш осматривает, ощупывает, обнюхивает порог между вольерами, пристально исследуя его. В свою очередь, мать Диндин также внимательно следит за действиями маленькой панды, не давая ей перелезть в свой вальер. По словам Акуловой, детеныш и сам не торопится переступать порог.

«Катюша в целом такая любопытная, но здесь не торопится. Сидит себе как в кресле», - отметила она.


Животные Зоопарки Москва

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