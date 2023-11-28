Москвичам пообещали морозы в ночь на среду

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Так, в течение дня в понедельник, 27 ноября, температура почти поднялась до отметки в +3 градуса, однако к утру 28-го снизилась до минус 3-5 градусов.

«В ночь на 29 ноября температура понизится до -14…-17 градусов», - уточнила Позднякова.

Однако, по ее словам, к утру 29 ноября в столице потеплеет до 0 градусов. Днем же снова похолодает до -5 градусов.

Метеоролог предупредила, что такие перепады температур могут отрицательно сказаться на здоровье некоторых москвичей.

«Столь значительные перепады температура воздуха неблагоприятны для людей с болезнями сердечно-сосудистой системы», - добавила она.

Во вторник, 28 ноября, дневная оттепель уже растопила несколько сантиметров снега в Москве.