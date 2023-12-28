28 декабря 2023, 14:50

Москвичам пообещали морозы до -25 градусов после Нового года

РИА «Новости»
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На Москву и область надвигаются холодные воздушные массы из Арктики. После периода тепла, который держался с 17 декабря, настанут холода до -25 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

В последний день года будет облачно, возможны снегопады. Температура ночью и утром в столице составит от -3 до -1 градуса, в области столбики термометров покажут от -5 до 0. Днем морозы усилятся, температура в Москве опустится до -10 градусов, а по области до -13. Ветер сначала будет юго-западным, но затем сменится на северный, его скорость составит 5-10 метров в секунду.

Новогодняя ночь будет морозной : от -15 до -10 градусов, что на 6-7 градусов ниже климатической нормы. Дневная температура изменится незначительно, северный ветер будет дуть со скоростью три-восемь метров в секунду.

С первого дня нового года настанет переменная облачность, но осадков не предвидится. Со 2 января температура продолжит снижаться, в течение дня будет от -17 до -12, что еще на 7-9 градусов ниже нормы. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью до девяти метров в секунду.

Морозы усилятся с 3 января. Ночью температура может снизиться до -25…-20, а днем до -20…-15 градусов, что на 14 градусов холоднее климатической нормы. Ожидается северо-восточный ветер.

С начала 2000-х годов самую низкую температуру в новогоднюю ночь в регионе зафиксировали в 2003 году. Она составила -15,4 градуса. В 2016 году столбит термометра достиг отметки в -11,6 градуса. Новогодняя ночь в этом году, вероятно, войдет в тройку самых холодных.

Легкий мороз и снег уже накрыли Москву в четверг, 28 декабря. Температура в течение дня опустится до минус трех градусов.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
28 декабря 2023, 15:27
Зимний фестиваль школьного спорта собрал больше трех тысяч москвичей
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В олимпийском комплексе «Лужники» в Москве прошел зимний фестиваль школьного спорта. Его участниками стали свыше трех тысяч человек, сообщил глава столичного департамента спорта Алексей Кондаранцев.

«Школьный спорт - это основа массового спорта, без которого невозможно существование здорового общества. Порой именно в школе зарождается любовь к физкультуре и спорту - с первых подаренных коньков, первого матча с друзьями на дворовой площадке или катке, первых достижений», - подчеркнул он.

Во время фестиваля московские подростки соревновались в лыжных гонках на дистанции в один и три километра. Среди них были учащиеся с ОВЗ. Победители получили награды из рук олимпийских чемпионов Александра Легкова и Александра Панжинского.

Все желающие также поиграли в вышибалы, а самые юные спортсмены состязались на беговелах. Любители экстремального спорта смогли посмотреть выступление известного сноубордиста Дениса Леонтьева, а затем соревнования по джиббингу. Гостям также продемонстрировали трюки на велосипедах.

Ранее москвичей пригласили на дискотеки на льду на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество». Вечеринки пройдут 30 декабря и 7 января.

Спортсмены Школьники Фестивали Москва 2023
28 декабря 2023, 15:13
Почти тысячу ветхих домов расселили в Москве со старта программы реновации
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В Москве за шесть лет реализации программы реновации расселили 949 старых домов. В новые квартиры начали переезжать свыше 154 тысяч человек, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Таких результатов удалось добиться в том числе за счет высоких темпов строительства нового жилья и подобранных стартовых площадок. По итогам 2023 года их количество превысило 600», - уточнил он.

Бочкарев отметил, что в общей сложности под заселение передали 277 новостроек.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин добавил, что в уходящем году новое жилье в 59 новостройках получили свыше 47 тысяч жителей 311 ветхих пятиэтажек.

По его словам, москвичи из 278 домов, которые приступили к переселению в этом году, уже оформили документы. Жители еще 33 старых домов пока рассматривают предложения о жилье.

Руководитель департамента столичного горимущества Максим Гаман рассказал, что примерно 7,9 тысячи человек получили ключи от нового жилья в ЮВАО, свыше 3,8 тысячи жителей - на юге столицы и более 3,4 тысячи - в ТиНАО.

Более 45 центров информирования по реновации также открыли в Москве за год. В них новые жильцы могут получить консультацию и ответы на вопросы по программе.

Недвижимость Москва 2023 Реновация в Москве Андрей Бочкарев
28 декабря 2023, 13:58
Нехватка дворников в трех районах Москвы превысила 60%
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В Мосгордуме обсудили работу Контрольно-счетной палаты Москвы. Во время заседания депутат Дмитрий Локтев заявил о фактической нехватке дворников в трех районах мегаполиса — 60-90%, а также опубликовал пост на эту тему в Telegram-канале своей команды.

«Но есть за что покритиковать и саму КСП, которая формально относится к обращениям о „мертвых душах“ в ГБУ „Жилищник“ многих районов Москвы», - сказал он.

Локтев уточнил, что в Северном Тушине по факту нехватка дворников составила 70%, в Куркине - 90%, а в Южном Тушине - 60%.

Он подчеркнул, что, несмотря на дефицит рабочей силы, штат полностью укомплектован, а бюджетные средства израсходовали.

«И это - многие миллионы государственных денег. Где же все эти сотрудники, которым платят зарплаты за уборку наших улиц?», - задался вопросом депутат.

Ранее руководитель проекта «Дом-и-Двор.рф» Павел Степура рассказал «360» о правилах уборки территории , в том числе в зимний период. По его словам, в Москве начинают убирать снег сразу же при нарастании новых четырех сантиметров осадков.

В Мосгордуме обсудили работу Контрольно-счетной палаты Москвы. Во время заседания депутат Дмитрий Локтев заявил о фактической нехватке дворников в трех районах мегаполиса - 60-90%, а также опубликовал пост на эту тему в Telegram-канале своей команды.

Рабочие места Депутаты Москва 2023
28 декабря 2023, 12:53
Горожанам перечислили самые популярные функции приложения «Московский транспорт»
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Прогноз прибытия транспорта и расписание стали самыми популярными функциями приложения «Московский транспорт» в уходящем году. Сервисом ежедневно начали пользоваться свыше 800 тысяч человек, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

«Приложение „Московский транспорт“ скачали уже более 6,5 миллиона раз, каждый день им пользуются больше 800 тысяч человек», - уточнил он.

Ликсутов отметил, что в этом году сервис оснастили новыми функциями и поменяли оформление. Теперь пользователи смогут следить за маршрутами электросудов, общаться с чат-ботом Александрой, бронировать каршеринговые машины всех операторов.

Приложение позволяет привязать и пополнять карту «Тройка», подключаться к оплате проезда по биометрии, а также заказать и оплачивать поездку сервиса «По пути».

В 2023 году жители и гости столицы с помощью приложения чаще всего интересовались, когда приедет нужный транспорт, а также расписанием. Кроме того, среди пользователей особо востребованными оказались такие инструменты, как построение маршрутов, активация зарядки для электромобилей и пополнение карты «Тройка».

В преддверии праздника в Москве также выпустили карты «Тройка» в новогоднем оформлении. Тематические проездные появились в продаже.

Технологии Москва 2023 Дептранс Москвы Максим Ликсутов

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