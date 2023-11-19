Москвичам пообещали морозную погоду в воскресенье

«Центр антициклона, медленно смещающегося к юго-востоку, миновал столицу, и в небе вновь появились облака, что уберегло часть региона от еще более сильного ночного выхолаживания», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что в дневные часы в Москве воздух остынет до - 4… - 6 градусов. Ночью похолодает до минус девяти. В Московской области днем температура будет варьироваться от трех до восьми мороза. В ночное время суток столбики термометров покажут отметки до - 11 градусов. Это значительно ниже климатической нормы.

Ветер подует с юго-востока со скоростью один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Из-за наступивших холодов в системе отопления Москвы подняли температуру. Сейчас она полностью соответствует погодным условиям.