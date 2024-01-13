Москвичам пообещали морозную погоду без осадков в субботу

«Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над столицей будет формироваться центральной частью антициклона», - отметил он.

По словам метеоролога, в регионе будет облачно, без осадков, а местами образуется изморозь. В Москве в дневное время суток воздух остынет до -18…-20 градусов. Ночью похолодает до -26 градусов. В Московской области днем будет -17…-22 градуса. В ночные часы ожидается до -30 градусов.

Ветер будет дуть с запада со скоростью один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

В понедельник из-за перемещения воздушных масс в столице резко потеплеет до - 1 градуса. Однако после вновь ударят морозы.