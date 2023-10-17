Москвичам пообещали мокрый снег и похолодание во вторник

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«Сегодня на погоду столицы окажет влияние тыловая часть активного циклона, поднимающегося к северу вдоль берегов Волги», - уточнил он.

В таких условиях в регионе будет облачно, пройдут небольшие дожди и мокрый снег. В Москве в дневное время суток воздух прогреется до 4… 6 градусов. Ночью температура опустится до 1 градуса. В Московской области днем столбики термометра покажут отметки 2… 7 градусов. В ночные часы похолодает до -1 градуса.

Ветер подует с запада со скоростью 5–10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление подрастет до 740 миллиметров ртутного столба, но все равно будет ниже нормы.

Ранее в Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра с порывами до 17 метров в секунду. Предупреждение будет действовать с 9:00 до 21:00 вторника, 17 октября.