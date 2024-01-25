Москвичам пообещали мокрый снег и гололедицу в четверг

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«Сегодня столица будет ощущать влияние восточной периферии циклона, центр которого в середине дня окажется над северо-востоком Белоруссии», - уточнил он.

По словам метеоролога, в регионе будет пасмурно, выпадет снег, местами мокрый. Отдельные районы накроют переохлажденные осадки. Дороги и тротуары покроет гололед.

В Москве днем столбики термометра покажут отметки -1…+1 градус. В ночное время суток похолодает до -5 градусов. В Московской области днем температура будет варьироваться от -3 до +2 градусов. В ночные часы воздух остынет до -8 градусов.

Ветер подует с юго-востока со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 739 миллиметров ртутного столба, но все равно будет ниже нормы.

В Москве за сутки подросли сугробы на три сантиметра. Таким образом, высота снежного покрова достигла 42 сантиметров.