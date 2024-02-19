19 февраля 2024, 12:58

Москвичам пообещали мартовскую погоду на 23 февраля

Global Look Press
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В День защитника Отечества жителей и гостей столицы ждет мягкая мартовская погода. Об этом агентству «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Резкое повышение температуры в Москве прогнозируется 22 февраля. Ночью температура будет приближаться к нулевой отметке, а днем уже будет от нуля до +4 градусов», - уточнил он.

По словам метеоролога, 23 февраля столбики термометра покажут 0…+5 градусов, что значительно превысит климатическую норму.

«Можно сказать, в мужской праздник погода будет очень мягкая и совершенно не суровая. Погода будет на месяц опережать свое развитие и фактически соответствовать второй половине марта», - пояснил Вильфанд.

Он добавил, что в субботу и воскресенье температура останется неизменной, пройдут мокрый снег и дождь.

В Москве также вновь побит очередной суточный рекорд снежного покрова. В понедельник специалисты метеостанции ВДНХ зафиксировали сугробы высотой в 66 сантиметров. До этого показатели в 64 сантиметра отмечали в 1966 году.

Прогноз погоды 23 февраля Роман Вильфанд Погода в Москве Москва
19 февраля 2024, 12:53
Желтый уровень опасности объявили в Москве из-за гололедицы
РИА «Новости»
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В Москве и области из-за гололедицы до среды будет действовать желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Предупреждение о неблагоприятных условиях ввели до 11:00 21 февраля.

На выходных в столицу пришел циклон «Рикса» , который вызвал мокрый снег и небольшое потепление. Однако уже в понедельник в Москве подморозило : новая рабочая неделя началась с незначительного похолодания до -5 градусов.

Оттепель можно ожидать только в конце недели. Погода в будни будет изменчивой, а столбики термометров пойдут вверх со среды и достигнут плюсовых значений.

По словам синоптиков, о наступлении настоящей весны говорить пока рано. В некоторых городах в ближайшее время еще могут наступить двадцатиградусные морозы. Снег в столице сойдет в первой декаде апреля.

Гидрометцентр РФ Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
19 февраля 2024, 12:26
Москва побила снежный рекорд 1966 года
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В этом году зима не поскупилась на снега и морозы. Высота снежного покрова побила очередной суточный рекорд, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Снег в Москве прекратился во второй половине воскресного дня, кроме того, этот день сопровождался оттепельной погодой, что привело к уменьшению высоты снежного покрова», - уточнил он.

Леус отметил, что утром 19 февраля на метеостанции ВДНХ зафиксировали сугробы в 66 сантиметров. Такие показатели превысили на один сантиметр вчерашнюю высоту снежного покрова. Несмотря на это, очередной суточный снежный рекорд побит.

«Ранее достижение составляло 64 сантиметра и было установлено в 1966 году», - пояснил он.

На других метеостанциях Москвы высота сугробов составила от 59 до 73 сантиметров.

Метеоролог добавил, что в ближайшие дни сильных снегопадов не будет и высота снежного покрова пойдет на спад.

В Москву придет оттепель к концу недели. В выходные и праздничные дни воздух прогреется до 1… 3 градусов.

Прогноз погоды Снегопад Погода в Москве Москва
19 февраля 2024, 12:04
Москва плавно перейдет из зимы в весну на этой неделе
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В Москве на этой неделе будет изменчивая погода. Однако праздничные дни порадуют жителей и гостей столицы оттепелью, сообщил «360» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Нас ожидают два морозных дня - вторник и среда, но в среду уже начнутся изменения погоды. С запада подойдет теплый фронт, начнется где-то во второй половине дня слабый снег и температура пойдет вверх», - уточнил он.

По словам Шувалова, 22 и 23 февраля столбики термометра продолжат ползти вверх. В четверг пройдет небольшой снег с примесью мокрого и температура приблизится к нулю градусов. В пятницу воздух прогреется до 0… 2 градусов.

«В субботу к теплой погоде будет примешиваться дождь, а так температура 1… 3 градуса на все выходные и праздничные дни. То есть мы так плавно переходим из зимы в весну на этой неделе», - пояснил метеоролог.

Он подчеркнул, что о наступлении настоящей весны еще говорить рано. Например, во многих российских регионах еще ударят 20-градусные морозы.

Ранее москвичам рассказали, что снег в столице сойдет в первой декаде апреля. По словам синоптиков, в марте сугробы будут самые высокие.

Прогноз погоды Погода в Москве Москва
19 февраля 2024, 11:06
Кафе, рестораны и магазины появятся на севере Москвы по программе КРТ
Телеканал «360»
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В московском районе Коптево реорганизуют по программе комплексного развития территорий неэффективно используемый участок с нежилой застройкой. О соответствующем решении сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В районе Коптево - проезд Черепановых, владение 64 - построим магазины, кафе, рестораны и другие общественно-деловые объекты», - отметил он.

Глава города уточнил, что в районе планируют сохранить уже существующий каток.

После завершения реализации проекта КРТ в районе появятся 26,1 тысячи квадратных метров недвижимости и 700 новых рабочих мест.

По словам Собянина, в Москве в общей сложности утвердили и начали реализовывать 63 проекта комплексного развития территорий.

Кроме того, в рамках КРТ в Москве возведут почти два миллиона квадратных метров жилья по реновации. Всего по программе планируется воплотить 228 проектов.

Строительство Сергей Собянин Москва

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