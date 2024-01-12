Москвичам пообещали лютые морозы перед Крещением

«Прогноз погоды в столице на Крещение пока уточняется. Во второй половине следующей недели преобладающая температура ночью будет -14…-9 градусов, а днем - -9…-4 градуса», - уточнил он.

По словам метеоролога, в грядущие выходные в Москве будет очень холодно. В ночь на субботу воздух остынет до -28 градусов. В дневные часы столбики термометров покажут отметки -19…-17 градусов и даже до -21 градуса. Вильфанд подчеркнул, что такие показатели ниже нормы на 17 градусов.

Он добавил, что в воскресенье ночью похолодает до -26…-24 градусов. Днем ожидается -14…-12 градусов. В понедельник из-за перемещения воздушных масс резко потеплеет до -3…- 1 градуса.

В Москве и области также продлили «желтый» уровень погодной опасности до конца выходных. Гололедица в регионе сохранится до 14 января.