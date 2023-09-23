Москвичам пообещали летнюю погоду в субботу

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Выходные в Москве начнутся с по-летнему теплой погоды. В столице 23 сентября будет до 25 градусов и без дождей, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня столица будет ощущать влияние северо-западной периферии антициклона, что гарантирует жителям и гостям региона еще один преимущественно солнечный, сухой и по-летнему теплый день с температурой близкой к рекордным максимумам», - уточнил он.

В Москве в дневное время суток воздух прогреется до 23… 25 градусов. Ночью похолодает до 11 градусов. На территории Московской области днем температура будет варьироваться от 21 до 26 градусов. В ночные часы столбики термометра покажут отметку 13 градусов.

Ветер подует с юга со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. Синоптик добавил, что суточный рекорд тепла 23 сентября составил 25,4 градуса почти 100 лет назад, в 1924 году.

В воскресенье тоже будет тепло - до 25 градусов и без дождей.

Ранее Метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что бабье лето в Москве кончится в последнюю неделю сентября. Она отметила, что до конца сентября не ожидается осадков.