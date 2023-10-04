Москвичам пообещали летнюю погоду в среду

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В среду москвичей и гостей столицы ждет облачная погода с небольшим дождем. При этом в отдельных районах прогремит гроза.

В дневное время суток в Москве воздух прогреется до 18… 20 градусов. Ночью температура опустится до 8 градусов. В Московской области днем столбики термометра покажут отметки 15… 20 градусов. В ночные часы похолодает до 5 градусов. Ветер подует с юго-запада, запада, его скорость составит 7-12 метров в секунду, местами порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 742 миллиметров ртутного столба.

Кроме того, в столичном регионе 4 октября до 21:00 будет действовать «желтый» уровень опасности из-за грозы и порывистого ветра.

Ранее горожан предупредили, что на этой неделе в Москве ожидается резкое похолодание. В воздухе над городом сформируются условия для выпадения первого снега.

В Москву 4 октября на один день вернется летняя погода. Синоптики спрогнозировали потепление до 20 градусов и осадки, сообщили на сайте Гидрометцентра России.