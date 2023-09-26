Москвичам пообещали фантастически теплый день в предстоящую пятницу
Необычно теплая погода придет в столичный регион в предстоящую пятницу, 29 сентября. Об этом агентству новостей «Москва» заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По словам специалиста, максимальная температура, которая приходилась на сентябрь в Москве, составляет 23,3 градуса, этот показатель в столице зафиксировали в 1900 году. В будущую пятницу воздух может прогреться еще сильнее.
«В пятницу в Москве будет фантастически теплый день, ночью минимальные температуры - 7... 9 градусов, а днем - 21...23», - рассказал Вильфанд.
Закончиться сентябрь может также аномальной, августовской погодой, допустил метеоролог. Днем воздух прогреется до 21 градуса, хотя облачность в последний день месяца может оказаться чуть сильнее.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столичные системы отопления полностью готовы к наступлению похолодания.
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