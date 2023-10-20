Москвичам пообещали дожди с мокрым снегом в пятницу

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«Сегодня погоду в столице сформирует северо-восточная периферия циклона, приближающегося с юго-запада», - уточнил он.

Метеоролог добавил, что в такой ситуации в регионе будет облачно, пройдут дожди с мокрым снегом. В Москве в дневное время суток воздух прогреется до 4… 6 градусов. Ночью похолодает до нуля градусов. В Московской области днем температура будет варьироваться от 2 до 7 градусов. В ночные часы столбики термометров покажут до –2 градусов.

Ветер подует с северо-востока со скоростью четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

Ранее Леус предупредил москвичей о возможных снегопадах в октябре. По его словам, народные приметы и все прогнозы указывают на дальнейшее похолодание в столице.

Рабочая неделя завершится для москвичей дождями и похолоданием. Синоптики спрогнозировали мокрый снег и температуру не выше 6 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.