22 января 2024, 09:01

Москвичам пообещали до -8 градусов в понедельник

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Москва 22 января окажется во власти теплого атмосферного фронта, надвигающегося с запада. Синоптики спрогнозировали до -8 градусов, написал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня погода в столице будет формироваться приближающимся с запада теплым атмосферным фронтом», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что при таких условиях в регионе будет облачно, в первой половине дня с прояснениями, без существенных осадков.

В Москве в дневные часы столбики термометра покажут отметки -6…-8 градусов. Ночью ожидается -9…-7 градусов. На территории Московской области днем температура будет варьироваться от -5 до -10 градусов. В ночное время суток будет -9 градусов. Ветер подует с юго со скоростью 5-10 метров в секунду, после полудня с порывами. Атмосферное давление упадет до 753 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Леус добавил, что 23 января днем москвичей ждут снег, метель и до -3 градусов. Однако оттепель покинет столицу уже к следующим выходным. Ночью температура установится на отметке в -10 градусов.

Прогноз погоды Погода Погода в Москве Москва
22 января 2024, 09:42
Москвичи смогут проще и быстрее получить статус предпенсионера
Freepik
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На сайте mos.ru усовершенствовали форму для подачи онлайн-заявления на получение статуса предпенсионера. Теперь шаблон заявки содержит меньше пунктов, которые нужно обязательно заполнять, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

«Новая форма позволит избежать повторной подачи заявления и предупредит о ранее поданных и не рассмотренных органами социальной защиты заявлениях. Это поможет сократить количество отказов в предоставлении льготного статуса», - уточнила председатель столичного комитета госуслуг Елена Шинкарук.

Благодаря нововведению на mos.ru пользователям больше не нужно заполнять данные об изменении фамилии, имени или отчества в случае несовпадения сведений в документе, удостоверяющем личность, с информацией в удостоверениях «Ветеран труда» или «Ветеран военной службы». Все сведения о заявителе будут проверять представители органов соцзащиты сами. Москвичам нужно будет прикрепить к заявлению скан-копии удостоверения только в том случае, если они в категории «Ветеран военной службы».

Статус полагается женщинам от 55 лет и мужчинам от 60 лет со страховым стажем для назначения пенсии по старости, либо званиями «Ветеран труда» и «Ветеран военной службы».

Россияне пенсионного и предпенсионного возраста также получат сразу несколько налоговых льгот. Они могут не платить налог на одну квартиру или дачный участок.

Пенсионеры Госуслуги Москва
22 января 2024, 09:15
Московские реставраторы обновили 22 скульптуры на здании РГБ
Freepik
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В Москве на парапетах корпусов Российской государственной библиотеки отреставрировали 22 скульптуры. Специалистам удалось завершить работы досрочно, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Планировалось, что работы продлятся около полугода. Но все успели сделать за рекордные три месяца», - уточнил он.

По словам главы города, мастера сначала избавились от всего цементного раствора, которым в 1985 году во время ремонта залатывали трещины и сколы в здании.

Самой сложной задачей для реставраторов стало восстановление угловой скульптуры «Девушка с книгой» из-за сильного повреждения лица фигуры. Специалисты расчистили и укрепили объект, а после склеили фрагменты и заделали трещину.

Собянин добавил, что в общей сложности на парапетах библиотеки 14 авторских скульптур и восемь копий.

Еще три знаковых объекта культурного наследия также отреставрируют в этом году в Москве. Начиная с 2011 года в столице отреставрировали 2190 памятников культуры.

Реставрация Сергей Собянин Москва
22 января 2024, 09:01
Столичная платформа Mos.Hub объединила свыше 10 тысяч разработчиков
Freepik
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На платформе Mos.Hub зарегистрировалось больше 10 тысяч пользователей. Среди них — разработчики операционных систем и сервисов, представители вузов, веб-студий и школ, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

«На сегодняшний день Mos.Hub - это один из самых стабильных и надежных инструментов для российских разработчиков. ИТ-специалисты все активнее присоединяются к работе на платформе», - отметил замруководителя столичного департамента информационных технологий Алексей Анисимов.

Платформу запустили в мае прошлого года. Это полноценный бесплатный русскоязычный аналог известных иностранных площадок для совместной работы с кодом. Разработчикам не стоит переживать за сохранность своего кода, так как все компоненты Mos.Hub находятся в городском центре обработки данных и надежно защищены.

По словам Анисимова, в начале работы сервис пополнялся каждый месяц несколькими сотнями человек, а в декабре прошлого года на платформе уже зарегистрировалось рекордное число новых пользователей - свыше 4,6 тысячи.

Платформа доступна для всех желающих. Для работы с сервисом нужно авторизоваться через mos.ru. Пользователи смогут также заходить на нее с аккаунтов на других популярных российских онлайн-площадках. Mos.Hub уже включает свыше девяти тысяч размещенных проектов.

Итоги внедрения ИИ в жизнь города за 10 лет также подвели в Москве. Власти поддерживают развитие разработок и внедряют лучшие из них.

На платформе Mos.Hub зарегистрировалось больше 10 тысяч пользователей. Среди них - разработчики операционных систем и сервисов, представители вузов, веб-студий и школ, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Технологии Москва
20 января 2024, 14:12
Специальный подарок для Татьян подготовили в усадьбе Деда Мороза в Москве
РИА «Новости»
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К Татьяниному дню в четверг, 25 января, обладательницам этого женского имени подготовили интерактивную экскурсию в Московской усадьбе Деда Мороза. Для них мероприятие пройдет бесплатно.

«Московская усадьба Деда Мороза делает в честь Татьяниного дня впервые. Экскурсия подарит им незабываемое путешествие в мир волшебства и сказок», - заявили в усадьбе.

Для участниц акции свои двери распахнут три сказочных терема - «Терем Деда Мороза», «Терем Снегурочки» и «Терем творчества». Гостей ждут фантастические артефакты, масса интересных головоломок и заданий, которые подарят им незабываемые эмоции. Они встретятся с Дедом Морозом, Снегурочкой и Бабой Ягой.

Кроме того, желающие отправятся в «Путешествие по сказочной тропе», где они смогут посидеть в кресле волшебника из Изумрудного города, отправиться с Золушкой на бал, познакомиться сразу с 12 месяцами и сделать незабываемые фотографии на память.

Акция продлится в течение 25 января, с 9:00 до 20:00. На кассе Татьянам необходимо предъявить паспорт или любой другой удостоверяющий личность документ.

Экскурсии Москва

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