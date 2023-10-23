Москвичам пообещали десятисантиметровые сугробы в конце рабочей недели

Читайте нас в:

По его словам, понедельник будет хмурым и облачным, хотя теплым.

«Температура повысилась уже до пяти-семи градусов в столице, и это еще не предел. Сегодня днем может быть и до 10 градусов тепла», - отметил Шувалов.

Однако уже во вторник погода резко изменится.

«Понедельник станет последним теплым днем октября, а дальше нагрянет зима», - сказал синоптик.

Он уточнил, что во вторник в Москве и области будет 1-4 градуса тепла. В среду в Подмосковье вернутся заморозки. В четверг и пятницу большая часть дня температура будет минусовой. В пятницу же похолодание накроет столицу на два дня.

При этом синоптик подчеркнул, что снег будет лежать несколько дней. По некоторым предварительным прогнозам, в столицу придут морозы до -10 градусов.

«Снега будет много», - заключил Шувалов.

Ранее москвичам пообещали до 8 градусов и дожди в понедельник.