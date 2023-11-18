Москвичам пообещали декабрьскую погоду в субботу

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«Сегодня столица останется под влиянием обширного антициклона», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что при таких условиях обойдется без снега. Утром отдельные районы накроет туман. На дорогах и тротуарах местами будет скользко.

В Москве в дневное время суток воздух остынет до -3…-5 градусов. Ночью похолодает до -11 градусов. В Московской области днем столбики термометра покажут отметки -2…-7 градусов. В ночные часы температура опустится до -12 градусов.

Леус добавил, что такие показатели соответствуют середине первой декады декабря.

Погоду будет сопровождать юго-западный ветер со скоростью один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье похолодает до -6 градусов, но также осадков не ожидается.

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Метеопредупреждение будет действовать до 11:00 19 ноября.