18 ноября 2023, 08:42

Москвичам пообещали декабрьскую погоду в субботу

Сайт мэра и правительства Москвы
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Выходные в Москве начнутся с незначительного похолодания. Синоптики спрогнозировали 18 ноября переменную облачность и отсутствие осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

«Сегодня столица останется под влиянием обширного антициклона», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что при таких условиях обойдется без снега. Утром отдельные районы накроет туман. На дорогах и тротуарах местами будет скользко.

В Москве в дневное время суток воздух остынет до -3…-5 градусов. Ночью похолодает до -11 градусов. В Московской области днем столбики термометра покажут отметки -2…-7 градусов. В ночные часы температура опустится до -12 градусов.

Леус добавил, что такие показатели соответствуют середине первой декады декабря.

Погоду будет сопровождать юго-западный ветер со скоростью один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В воскресенье похолодает до -6 градусов, но также осадков не ожидается.

В Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Метеопредупреждение будет действовать до 11:00 19 ноября.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
17 ноября 2023, 21:10
Более 20 судов будет патрулировать зимой водоемы Москвы
Сайт мэра и правительства Москвы
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В зимний период более 20 судов на воздушной подушке будут использовать для патрулирования водоемов Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Спасатели будут контролировать водоемы с использованием специализированной техники, способной двигаться со средней скоростью до 50-80 километров в час. Суда на воздушной подушке смогут передвигаться как по воде, так и по льду.

«Дополнительно в зимний период будут использоваться подвижные спасательные посты и водолазный спасательный автомобиль», - рассказал Бирюков.

Количество сотрудников поисково-спасательных и пожарно-спасательной станций столицы достигло 500. При необходимости они смогут использовать свыше 180 плавсредств, включая аэролодку «Север-650К». На каждом из них будут находиться специальные устройства - лестницы, телескопические спасательные комплекты и прочее необходимое оснащение.

Зимой в столице будут регулярно контролировать толщину льда на Москве-реке и других водоемах.

А в Московской области стартовал месяц мероприятий для предотвращения несчастных случаев на водоемах зимой. Их будут проводить сотрудники МЧС.

ЖКХ Москва 2023 Петр Бирюков
17 ноября 2023, 21:08
Москва выставит на торги четыре участка для строительства коммерческих объектов
Сайт мэра и правительства Москвы
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На севере, юге и юго-западе столицы, а также в ТиНАО на торги выставят четыре земельных участка общей площадью 0,76 гектара для строительства коммерческих объектов. Например, инвесторы смогут открыть там физкультурно-оздоровительный комплекс или торгово-бытовой центр, сообщил глава столичного департаменте городского имущества Максим Гаман.

«До конца года инвесторы смогут принять участие в аукционах на право аренды четырех земельных участков площадью от 0,06 до 0,32 гектара. <…> Общая площадь будущих объектов превысит семь тысяч квадратных метров», - рассказал он.

Один из участков находится на Воронежской улице в Зябликове, другой - на Нагорной улице в Котловке, еще два в Молжаниновском районе и в деревне Сенькино-Секерино поселения Михайлово-Ярцевское.

Ранее Москва выставила на торги еще одно коммерческое помещение в Очаково-Матвеевском. Аукцион пройдет в онлайн-формате 13 декабря.

Недвижимость Москва 2023
17 ноября 2023, 17:59
Шестнадцать спортобъектов ввели в Москве за 10 месяцев
Пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
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С начала года в Москве еще 16 спортивных объектов получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Их общая площадь составила около 150 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Обновление спортивной инфраструктуры и формирование новых мест для занятий физической активностью - среди приоритетных направлений градостроительной политики Москвы», - подчеркнул он.

Например, к началу учебного года на юго-востоке столицы открыли Дворец спорта «Некрасовка», а в районе Ясенево - Центр фигурного катания Этери Тутберидзе и два физкультурно-оздоровительных комплекса с бассейнами во Внукове и Крюкове.

Десять из 16 объектов построили за счет инвесторов. Среди таких объектов - заработавшая в сентябре Академия спорта «Динамо». Занятия в этом спорткомплексе будут проходить всесезонно.

Москва 2023 Андрей Бочкарев
17 ноября 2023, 15:14
Метеорный поток Леониды пройдет над Москвой в ночь на субботу
РИА «Новости»
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В ночь на субботу жители столицы смогут увидеть пик метеорного потока Леониды. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Алину Котилевскую.

«В ночь на субботу в столичном регионе ожидается малооблачная, но морозная погода», - рассказала синоптик.

Облаков на небе почти не будет, что обеспечит идеальные условия для наблюдения за звездопадом. Астрономическое явление смогут наблюдать в ночь с 17 на 18 ноября жители любой точки Земли. Наиболее впечатляющим вид будет около двух часов ночи.

Кроме того, в столице продолжит идти снег. Высота снежного покрова достигнет шести сантиметров к концу следующей недели.

В пятницу в Москве произошел устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений. Наступила метеорологическая зима.

Москва 2023 Погода в Москве Астрономия

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