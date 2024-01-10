Москвичам пообещали аномальное потепление ночью

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«В течение ночи будет происходить аномальное повышение температуры, поскольку к Москве приближается циклон, и воздух будет перемещаться с юга», - уточнил он.

Метеоролог отметил, что температура начнет повышаться вечером и к утру воздух прогреется на 10 градусов: от -10 до 0 градусов.

По словам Вильфанда, к утру четверга ожидается поступление холодных воздушных масс, из-за которых за день температура снизится от 0 до -10…-13 градусов.

Синоптик добавил, что 11 января прогнозируется снег и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

«Это значит метель, ухудшение видимости, снежные заносы и гололедица. Очень сложный день для автотранспорта», - заключил он.

Ранее в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и снега. Метеопредупреждение будет действовать до 21:00 11 января.