Москвичам пообещали аномальное новогоднее потепление

«С пятницы стартует новая - еще более мощная оттепель. В субботу в мегаполисе до +3 градусов», - говорится в материале.

Во вторник в Москве воздух прогреется до +1 градуса, выпадет снег с дождем. В среду и четверг ожидается похолодание до −3…−4 градусов.

В Москве также зафиксировали новый исторический минимум атмосферного давления для 26 декабря. На базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, к пяти утра показатели упали до 724,4 миллиметра.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в новогоднюю ночь ожидается до минус шести градусов. В канун праздника будет теплее на три градуса.