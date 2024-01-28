Москвичам покажут изнанку кино

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Экспозиция представляет собой несколько тематических зон, где желающим покажут все этапы кинопроизводства, начиная с препродакшна и заканчивая кинопремьерой.

Гостей пригласят на площадку с восстановленными декорациями фильма «Кукольник». Там можно будет услышать звуки съемок и увидеть, как на лица актерам наносят сложный грим.

В костюмерной зоне покажут одежду, в которой снимались артисты золотой коллекции фильмов Киностудии имени Горького. Москвичи узнают о приметах в сфере кинематографа, например, зачем на съемочной площадке разбивают тарелки.

Дворец Дурасова в музее-усадьбе «Люблино» с 1 февраля по 31 марта также представит выставку «Волшебный мир кукол». Москвичи смогут увидеть 20 уникальных авторских кукол и иллюстраций Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства.