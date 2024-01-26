26 января 2024, 17:53

Москвичам покажут белокаменные блоки с загадочными посланиями XVI века

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В музее-заповеднике «Коломенское» с 30 января по 12 мая москвичи и туристы смогут ознакомиться с выставкой «Средневековое граффити церкви Вознесения. Новые открытия». Ее посвятили церкви Вознесения Господня, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Посетителям представят пять редких экспонатов, найденных археологами в 1970-е годы около церкви Вознесения.

«На блоках можно увидеть тонкие пересекающиеся линии, прочерченные острым предметом. Содержание этих надписей с трудом поддается интерпретации», - рассказали в пресс-службе.

Исследователи, изучая памятник, увидели следы пожара XVI века, который произошел, возможно, еще до завершения постройки церкви. Поврежденные камни заменили новыми блоками, сохранив старый декор. Во время археологических раскопок с 1970-х по 1990-е годы ученые обнаружили примерно 2500 обломков белого камня.

Сотрудники музея-заповедника до сих пор занимаются изучением коллекции белокаменных блоков. Во дворце царя Алексея Михайловича также появилась возможность интерпретировать загадочные послания предков.

В этом году в московских музеях представят множество различных выставок. Посетители смогут ознакомиться с персональными экспозициями и интерактивными экспонатами.

Выставки Москва
26 января 2024, 16:27
Свыше 15 тысяч фонарей установили за год во дворах в Москве
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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В 2023 году в московских дворах установили более 15 тысяч новых фонарей. Об этом в Telegram-канале рассказала пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«В 2023 году в порядка 2,5 тысячи дворов установили более 15 тысяч дополнительных опор освещения», - рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, число осветительных приборов в столице растет каждый год и уже превышает миллион единиц. Больше всего новых фонарей появилось в Новой Москве, а также в Западном и Южном административных округах.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в новых опорах используют энергосберегающие светодиодные светильники, которые в несколько раз долговечнее и на 30% экономичнее натриевых и галогеновых ламп. Также они обладают характерным теплым белым свечением.

Кроме того, все фонари в Москве постепенно оборудуют умными датчиками, помогающими управлять городским освещением дистанционно, регулировать яркость и проверять напряжение.

Ранее москвичам рассказали о проверке освещенности на улицах. Инженеры провели около 1,4 тысячи замеров освещенности в столице в 2023 году.

Петр Бирюков Москва
26 января 2024, 16:04
«Милый колобочек». Панда Катюша из Московского зоопарка начала осваивать кувырки
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Детеныш панды Диндин из Московского зоопарка каждый день демонстрирует новые способности. На этот раз у медвежонка появились спортивные достижения — он научился переворачиваться через голову, сообщила директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале и показала видео.

Накануне маленькая панда попыталась преодолеть порог между вольерами. Однако мать Диндин не позволила ей этого сделать.

Детеныш панды Диндин из Московского зоопарка каждый день демонстрирует новые способности. На этот раз у медвежонка появились спортивные достижения - он научился переворачиваться через голову, сообщила директор зоосада Светлана Акулова в своем Telegram-канале и показала видео.

«Катюша отрабатывает кувырок», - написала она.

На кадрах ролика видно, как маленькая панда прижимает к полу голову, ныряет вперед, заваливается на бок, а потом перекатывается на спину. Выглядит немного неуклюже, но видно, что Катюша очень старается.

«Молодец! Упорная и целеустремленная, уже получается!», - написали подписчики в комментариях.

Они также назвали Катюшу «пушистым кабачком» и «милым колобочком».

Акулова также рассказала, что Катюша начала все повторять за матерью. Она научилась спать на лесенках как Диндин.

Животные Зоопарки Москва
26 января 2024, 15:46
Москвичей пригласили на фестиваль «Самый теплый день» в Музей городского хозяйства
РИА «Новости»
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На международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ 27 января отметят День энергетики. В честь этого события пройдет фестиваль «Самый теплый день», сообщили в пресс-службе правительства Москвы.

Посетителей Музея городского хозяйства в предстоящую субботу ждет увлекательная программа с викторинами, лекциями, мастер-классами и экспериментами. Гости также смогут ознакомиться со спецтехникой, представленной на выставке.

Послушать лекцию об истории теплоснабжения города можно будет в 10:00. В 14:00 посетителям расскажут об электрификации столицы, а в 15:00 стартует лекция «История и современность архитектурного освещения Москвы». В 11:30, 13:30 и 14:30 горожан приглашают посетить Тесла-шоу.

Энергетики также покажут, как работает тепловизор, дефектоскоп и диагностический робот. В 12:00 проведут эксперименты, во время которых участники изучат тепловизионный прибор, соберут модель водяных часов и помогут лаборанту исследовать пробы воды.

Для детей с 10:00 до 12:00 подготовили аквагрим, марафон по сбору паззлов и игры «Собери свою теплосеть» и «Теплопазл».

В Москве 24 января на форуме «Россия» также торжественно зажгли огонь семейного очага «Сердце России». Это стало стартом Года семьи.

Дети Фестивали ВДНХ Выставка-форум «Россия» Москва
26 января 2024, 14:04
После прохладных выходных Москву накроет оттепель
РИА «Новости»
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В столице ближайшие дни будут прохладными с температурой до минус пяти градусов. Однако уже на следующей неделе ожидается потепление до +2 градусов, сообщил агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в субботу и воскресенье в ночные часы столбики термометров покажут отметки около -10 градусов. Днем воздух прогреется до -5 градусов. При этом ни ветра, ни осадков почти не прогнозируется.

С понедельника погода возьмет курс на потепление. Ночью еще будет морозно - до -15…-10 градусов, днем потеплеет до -4, а к вечеру - до -2 градусов. В ночь на вторник ожидается -4…-1 градус, днем температура будет варьироваться от 0 до 2 градусов. В среду незначительно похолодает, но все равно будет от -5 до 0 градусов, а в четверг - опять оттепель, отметил Вильфанд.

Он добавил, что за последние 30 лет период с конца января по начало февраля принято считать самым холодным.

«На это указывают осредненные данные. Но в этом году погода в этот период, наоборот, будет очень теплая», - сказал метеоролог.

Высота сугробов в Москве обновила рекорд этой зимы. Специалисты метеостанции ВДНХ зафиксировали сугробы в 46 сантиметров.

В столице ближайшие дни будут прохладными с температурой до минус пяти градусов. Однако уже на следующей неделе ожидается потепление до 2 градусов, сообщил агентству «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Прогноз погоды Роман Вильфанд Погода в Москве Москва

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