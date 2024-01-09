Москвичам показали, как кормят панду Катюшу в зоопарке
Подрастающая панда Катюша, которой 137 дней от роду, уже попробовала на зуб бамбук и различные игрушки. При этом свои вкусовые предпочтения по-прежнему отдает молоку матери Диндин. Директор Московского зоопарка Светлана Акулова разместила в своем Telegram-канале ролик с кормлением детеныша панды.
«Медитация на день для вас», - написала Акулова.
Пост с кормлением детеныша набрал больше сотни комментариев. Почти все пользователи умилились увиденным. Некоторые заметили, что у Катюши ушки начали округляться.
«Такая уже пандюша выросла и с маленьким чавканьем сосет молоко. Идиллия кормящей мамы и младенца», - отметили подписчики.
После кормления панда заботливо вылизывает детеныша.
По словам Акуловой, Катюша с интересом рассматривает новые предметы, будь то шланг или новая пеленка. Она с удовольствием играет с водой и ползает по маме.