01 ноября 2023, 13:17

Москвичам назвали сроки наступления метеозимы

Сайт мэра и правительства Москвы
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Наступившее аномальное тепло продержится в Москве до середины месяца. Метеозима придет с опозданием — после 15 ноября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Такой мощный теплый задел в начале месяца будет держаться всю первую половину ноября. И только лишь со второй середины месяца в Москве наступит метеозима», - уточнил он.

Тишковец добавил, что в первую неделю ноября температура будет выше климатической нормы на четыре-пять градусов, вторая - на два градуса, а третья будет ближе к норме. В последнюю неделю ноября ожидаются минусовые температуры. Тогда же сформируется устойчивый снежный покров, появятся небольшие сугробы - от двух до пяти сантиметров.

В Москве в среду потеплеет до 14 градусов и обойдется без осадков. Ночью похолодает до 6 градусов.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что октябрь 2023 года в Москве вошел в десятку самых «мокрых» за 140 лет. Сумма осадков превысила 113,6 миллиметра.

Наступившее аномальное тепло продержится в Москве до середины месяца. Метеозима придет с опозданием - после 15 ноября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Прогноз погоды Москва 2023 Погода в Москве
01 ноября 2023, 13:02
«Возрождение жемчужины». Собянин рассказал о реставрации Донского монастыря в Москве
Сайт мэра Москвы Сергея Собянина
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Десять лет назад в Москве приступили к реставрации Донского монастыря. Многие башни архитектурного ансамбля уже обновили, на очереди еще три, а также участки крепостной стены, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге.

По его словам, в ближайшие годы отреставрируют башни под номерами восемь, девять и десять, а также три прясла Южной стены и еще три Восточной. Кроме этого, работы завершат на западных воротах с колокольней, надвратной церкви Тихвинской иконы Божьей Матери, монастырской канцелярии, пристройке к северным воротам (бывшая келья Патриарха Тихона), пряслах Западной и Северной стен и зданию Духовной семинарии у западных ворот.

«Надеюсь, эти работы не затянутся надолго. И уже через несколько лет Донской монастырь предстанет перед нами во всем своем великолепии», - подчеркнул Собянин.

За десять лет специалисты сделали многое в рамках реставрации архитектурного ансамбля. Например, они обновили Малый (Старый) собор, привели в порядок Церковь Архангела Михаила, обновили почти десяток башен и многие другие элементы.

«Благодарю всех, кто вкладывает свой талант и ресурсы в возрождение этой жемчужины Москвы», - заключил он.

Ранее в столице приступили к реставрации фасадов церкви Вознесения Господня.

Реставрация Сергей Собянин Москва 2023
01 ноября 2023, 12:56
Погода в Москве побила температурный рекорд 1934 года
РИА «Новости»
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В Москве 1 ноября побит температурный рекорд 1934 года. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Воздух прогрелся до 12,9 градуса, но это не предел. Температура продолжит расти», - уточнил синоптик.

По его словам, предыдущий рекорд, который держался 89 лет, составлял плюс 12,6 градуса. Его зафиксировали в 1934 году.

Кроме того, минувшая ночь в Москве стала самой теплой с 1949 года - то есть с начала истории наблюдений за погодой на метеостанции ВДНХ. Температурный рекорд держался с 2008 года.

При этом октябрь в столице вошел в десятку самых «мокрых» за 140 лет: количество осадков перевалило за сто миллиметров.

Ранее москвичам пообещали, что первые 10 дней ноября в столице будут теплыми.

Прогноз погоды Погода Москва 2023 Погода в Москве
01 ноября 2023, 12:39
Более 300 остановок изготовят в Москве до конца года
Сайт мэра и правительства Москвы
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Три сотни остановок общественного транспорта изготовят до декабря 2023 года. Их выпускают из материалов отечественного производства, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Новые остановочные павильоны производятся по современным технологиям из нержавеющей стали и алюминия. Внутри размещены информационные световые панели и удобные скамейки, а широкая крыша защищает пассажиров от непогоды», - уточнил он.

Заммэра отметил, что в общей сложности в столице установили примерно 6,8 тысячи таких павильонов.

Для всех остановок применяют единый стиль московского транспорта. Каркас изготавливают с использованием прочного металла, скамейки - из негорючих материалов, а стенки - из прозрачного небьющегося триплекса.

С января этого года московские улицы пополнили более чем 1450 новых остановок, из которых тысячу выпустили на заводе СВАРЗ.

Ранее жителям столицы сообщили, что в этом месяце Мосгортранс закупит у ПАО «КамАЗ» еще более 60 электробусов. Их подготовят и запустят на маршруты.

Автобусы Москва 2023 Дептранс Москвы
01 ноября 2023, 12:36
Триумфальную арку на Кутузовском проспекте промыли в Москве
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В рамках подготовки к зиме московские коммунальщики промыли Триумфальную арку на Кутузовском проспекте. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

По его словам, работы начались ночью и заняли около шести часов.

«Провели промывку одной из самых известных столичных достопримечательностей - Триумфальной арки, посвященной победе в Отечественной войне 1812 года», - рассказал Бирюков.

Он добавил, что очистку сооружения осуществляли по определенной технологии. Сначала памятник промыли водой, затем на его поверхность нанесли нейтральное моющее средство, а образовавшуюся пену смыли при помощи профессиональных аппаратов высокого давления. Особое внимание уделили скульптурным композициям с большим количеством мелких деталей, которые очистили вручную с использованием мягких кистей.

Для выполнения работ задействовали четырех специалистов, а также автовышку и поливомоечную машину.

Ранее в Москве подготовили к зиме фонтаны.

ЖКХ Москва 2023 Петр Бирюков

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