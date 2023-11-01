Москвичам назвали лучшие детские поликлиники города

«Горожане получили обновленные по новому московскому стандарту поликлиники, где мы внедрили новые ценности и принципы. Эффективность этой работы определяется оценкой медучреждения со стороны пациентов, которым предлагается поделиться впечатлениями о своих визитах в поликлинику, ответив на вопросы анкеты», - уточнила она.

Ракова отметила, что благодаря исследованию повысится качество медпомощи москвичам и сформируется новая модель отношений врача и пациента. Список лучших детских поликлиник разместили второй раз.

В опросе поучаствовали свыше 15 тысяч горожан, которым на электронную почту прислали ссылку на анкету. Респондентам нужно было оценить, соответствует ли московскому стандарту поликлиника по пациентоориентированности, доверию, профессионализму, доброжелательности, командной работе, уважению. Жители столицы указали, насколько они доверяют специалистам, а также обозначили степень удовлетворенности визитом.

Итоги опроса всех детских поликлиник Москвы можно посмотреть на сайте столичного департамента здравоохранения.

Ранее врачи провели в московских поликлиниках по новому стандарту более 23 миллионов приемов. Каждое модернизированное медучреждение благоустроили максимально для комфортного пребывания как пациентов, так и сотрудников.