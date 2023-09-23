Москвичам напомнили о самых ярких культурных мероприятиях летнего сезона

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Летом музеи и выставочные залы представили больше сотни выставок, на которых побывали свыше 800 посетителей. Они изучали культурные традиции России и ее исторические связи с другими странами, а также знакомились с искусством и достижениями российских ученых.

В частности, в июне Большой дворец музея-заповедника «Царицыно» открыл выставку «Невероятная Индия. Взгляд из России». Экспозиция включили более 400 уникальных экспонатов, связанных с Индией.

Представители библиотек и культурных центров все лето принимали участие в книжных фестивалях, а также устраивали в читальнях спектакли и мастер-классы. Проводили лекции по литературе, истории и искусству. Всего там прошло около восьми тысяч разных событий.

На ВДНХ за летний сезон провели почти 20 фестивалей и свыше 100 детских мероприятий. Больше всего посетителей собрал День России - примерно 400 тысяч человек.

Ранее в музее Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ открыли выставку «Медицина - двигатель истории. Четыре века на службе государству». Посетители смогут увидеть около 300 экспонатов, в том числе семь медицинских автомобилей.