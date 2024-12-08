08 декабря 2024, 10:49

Москве пообещали суточный рекорд по осадкам

РИА «Новости»
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За последние сутки в Москве выпало 35% от месячной нормы осадков. Метеоролог Евгений Тишковец в Telegram-канале допустил установление суточного рекорда по этим показателям. Снегопад, по его словам, не прекратится и ослабеет только к понедельнику.

«Учитывая, что за ночь в Москве выпало девять миллиметров осадков, а в течение дня ожидается еще 7-10 миллиметров, высока вероятность установления суточного рекорда осадков для 8 декабря, который держится с 1988 года, когда было 15 миллиметров», - пояснил Тишковец.

До конца дня столичные сугробы, добавил метеоролог, вырастут на 3-5 сантиметров. Температура воздуха будет колебаться в пределах 0… -2 градуса.

Выпавшее за сутки в московском регионе осадки Тишковец назвал аномальными. На опорной метеостанции ВДНХ зафиксировали 14 миллиметров при месячной норме в 52, на Балчуге - шесть миллиметров, а в Тушино - 18.

«В Подмосковье наиболее интенсивные снегопады прошли в Волоколамске и Ново-Иерусалиме (по 18 миллиметров), Клину (17 миллиметров), Можайске (16 миллиметров), Наро-Фоминске (13 миллиметров)», - уточнил метеоролог.

Накануне в Роскосмосе показали снимок накрывшего Москву циклона.

Рекорды Снегопад ВДНХ Москва
07 декабря 2024, 12:27
Ликсутов: в Москве установили первые «промышленные» елки
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В Москве впервые установили новогодние ели, которые оформили в промышленной тематике. Об этом рассказал заместитель мэра в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Высота праздничных деревьев - 12 метров. Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов отметил, что их украсили игрушками в виде микросхем, автомобилей, конфет и других производимых в столице товаров.

«Это не только красиво, но и символично, ведь Москва - исторически крупнейший промышленный и научно-технический центр России», - подчеркнул он.

На сегодняшний день в городе работают свыше 4,5 тысячи промышленных компаний, где трудоустроены более 750 тысяч человек. Каждый год в столице открывают порядка 150 малых, средних и крупных предприятий, которые производят разнообразные товары, занимаются активным внедрением инноваций и наращивают выпуск своей продукции.

Он отметил, что праздничную атмосферу в городе к Новому году создают по поручению мэра Сергея Собянина. Впервые установленные «промышленные» ели украсили игрушками, каждая из которых представляет отрасль столичной промышленности.

«До 15 января любой желающий сможет не только полюбоваться тематическими деревьями, но и узнать интересные факты о столичных производствах», - пояснил Ликсутов.

Ели установили в местах, пользующихся популярностью как среди горожан, так и среди туристов. Первое новогоднее дерево установили на территории ВДНХ, второе - в деловом центре «Москва-Сити».

Новый год Сергей Собянин Промышленность Правительство Москвы Максим Ликсутов ВДНХ Москва
22 ноября 2024, 09:27
Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил в серию микросхему для «умных» систем
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Компания «Ангстрем», которая является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва», запустила серийное производство универсальный микроконтроллер. Подобные устройства используют в интеллектуальных сетях связи и системах «Умный дом», рассказал министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Предприятие также занимается разработкой универсального 32-разрядного микроконтроллера - проекта «Трасса-1П». Он обладает более расширенными характеристиками и тоже является полностью отечественным продуктом.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев напомнил, что на сегодняшний день площадка решает сложнейшие конструктивные и технологические задачи.

«К примеру, компания освоила производство импортозамещающих СВЧ микросхем, которые применяются в оборудовании сотовой связи и кабельного телевидения. Еще одной уникальной разработкой стал высоковольтный IGBT-драйвер для систем управления мощными электродвигателями. Устройство не только уникально для российского рынка, но и полностью заменяет аналоги мировых производителей», - пояснил он.

ОЭЗ «Технополис Москва» - территория с особым юридическим статусом. На ней действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Высокотехнологичные предприятия особой экономической зоны разместились на площади более чем в 280 гектаров.

Уже несколько лет ОЭЗ занимает лидирующие позиции в международных и национальных отраслевых рейтингах.

Само предприятие «Ангстрем» - один из основателей российской электронной промышленности. В прошлом году компания отметила 60-летний юбилей с начала деятельности, выпустив более чем за полвека свыше 10 тысяч типов микросхем для космической, атомной и телекоммуникационной отраслей.

«С начала 2024 года резидент ОЭЗ Москвы разработал почти 150 типов электронных изделий, 107 из которых уже запущены в производство. Они используются в системах управления двигателями общественного транспорта, жидкокристаллических дисплеях электросчетчиков в сфере ЖКХ, на подстанциях передачи электроэнергии и в промышленных сварочных аппаратах», - рассказал Гарбузов.

Он добавил, что, в частности, USB-интерфейсом оснастили программатор микросхемы, выполняющий функции записи, считывания и удаления информации. Перевести изделие из опытного производства в серийное удалось в короткие сроки.

В ноябре 2024 года, отметил он, еще одну разработку компании - микроконтроллер для «умных» систем - внесли в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Это даст продукту конкурентные преимущества и приоритетный доступ к закупкам госкомпаний, а само устройство должно заменить импортные аналоги.

«Изделие запущено в серийное производство мощностью до 100 тысяч устройств в год. За время своей деятельности в ОЭЗ Москвы компания-резидент вложила в свое развитие свыше одного миллиарда рублей, над реализацией проектов трудится около 1080 специалистов», - обратил внимание Гарбузов.

На предприятии отметили, что сейчас на подобные изделия наблюдается значительный спрос. Они интересуют компании, которые выпускают устройства и аппаратные системы для промышленной автоматизации, интернета вещей (IoT), интеллектуальных сетей, телеметрии, охранных систем и сигнализации.

«Данный восьмиразрядный микроконтроллер серийно выпускался более 20 лет, но в 2024 году был полностью модернизирован в соответствии с современными запросами рынка и возросшей потребностью в электронно-компонентной базе первого уровня - полностью отечественном продукте», - объяснил гендиректор «Ангстрема» Сергей Воронцов.

Технология Умный дом Промышленность Правительство Москвы Москва
10 ноября 2024, 05:33
Москвичам пообещали облачную погоду без осадков 10 ноября
РИА «Новости»
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Синоптики пообещали жителям Москвы облачную погоду с прояснениями и до +6 градусов в воскресенье, 10 ноября. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

Синоптики пообещали жителям Москвы облачную погоду с прояснениями и до 6 градусов в воскресенье, 10 ноября. Такой прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

«Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков», - уточнили в центре.

Температура воздуха в столице днем будет варьироваться от 4 до 6 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до –2.

В Подмосковье ожидаются дневные температуры от 2 до 7 градусов, ночные - до -4.

Специалисты Гидрометцентра добавили, что в Москве будет дуть юго-западный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 758-759 миллиметров ртутного столба.

До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил о понижении в Москве температуры сразу на четыре градуса уже в понедельник, 11 ноября, сообщили «Известия».

Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила о наступлении метеорологической зимы с 13 ноября в Москве.

Гидрометцентр РФ Прогноз погоды Россия Погода Москва
07 ноября 2024, 22:16
Ефимов: монтаж светильников начали на строящейся станции «ЗИЛ» московского метро
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На платформе станции «ЗИЛ» Троицкой линии метро начали устанавливать архитектурное освещение. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Строительную готовность станции он оценил в 76%. Кроме того, рабочие уже полностью выполнили основные конструкции платформы.

«Строители приступили к архитектурной отделке. В настоящее время на платформенном участке ведется монтаж освещения. На станции „ЗИЛ“ на потолочные кронштейны устанавливают 14 трехметровых светильников. Они произведены отечественным предприятием», - уточнил он.

В пассажирских зонах - в первую очередь на платформе - решили использовать различные светодиодные приборы. Они экономичны, обеспечивают близкий к природному спектр освещения и неприхотливы в обслуживании.

Руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы Василий Десятков отметил, что продолжается устройство и других инженерных систем. Специалисты укладывают силовые и слаботочные линии, монтируют оборудование, в том числе тягово-понизительной подстанции.

«На станции „ЗИЛ“ смонтировали больше половины трубопроводов, вентиляционных установок и насосного оборудования. Внутренние системы водоснабжения, водоотведения, общеобменной и противодымной вентиляции и кондиционирования вестибюля готовы более чем на 80%», - подчеркнул он.

По проекту, на станции «ЗИЛ» будет две пересадки с Троицкой линии метро на одноименные станции МЦК и будущей Бирюлевской линии. Вместе они создадут современный столичный вокзал. После открытия новой станции транспортное обслуживание более 100 тысяч жителей Даниловского района города станет лучше. Речь идет о людях, которые проживают в зоне притяжения станции.

Строительство объектов метрополитена на всех этапах производственного цикла контролирует Мосгосстройнадзор. Инспекторы комитета провели на площадке станции «ЗИЛ» восемь контрольно-надзорных мероприятий.

К ним привлекли и специалистов подведомственного Центра экспертиз. Они оценивали ход строительства, качество используемых материалов и их соответствие утвержденному проекту.

Новую Троицкую линию протянут от станции МЦК ЗИЛ до города Троицка. Длина ветки составит более 43 километров, на ней будет 17 станций. Линия станет одним из самых протяженных радиусов Московского метрополитена и самой большой за МКАД. В ее зоне притяжения живут более полутора миллиона человек.

Ранее о строительстве станции «ЗИЛ» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Строительство Метро Сергей Собянин Метро Москвы МЦК

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