Москве пообещали грозу и смерчи

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В указанный период времени в столице ожидаются гроза, переходящий в ливень дождь и порывистый ветер со скоростью 18-23 метра в секунду.

«С 12:00 до 17:00 есть вероятность формирования смерчей», - отметили в ведомстве.

Гостей и жителей Москвы попросили в связи с неблагоприятными погодными условиями избегать опасных маневров на автомобилях, снизить скорость и соблюдать дистанцию. Водителям не стоит парковать машины рядом с деревьями.

На улице лучше обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра и соблюдать осторожность.

В центре погоды «Фобос» отмечали, что в Москве 20 июня выпадет рекордно большой объем осадков. В Подмосковье тоже пройдет смерч.