Москва заключила офсетный контракт на поставку компонентов для асфальтовых покрытий

Он напомнил, что офсетные контракты стали одной из ключевых мер поддержки промышленности. Практику, которую реализуют по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, распространяют и на другие российские регионы.

«По условиям офсета в течение двух лет на территории Владимирской области создадут производство стабилизирующей добавки для асфальтовых покрытий, а столица и регион гарантируют закупку около 7,9 тысячи тонн продукции ежегодно в течение 10 лет», - уточнил Ликсутов.

Стабилизирующая добавка - необходимый компонент для изготовления смеси, используемой при ремонте и строительстве дорог. Благодаря ей покрытие становится прочнее и служит намного дольше.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов уточнил, что для столицы межрегиональный офсетный контракт стал вторым в сфере дорожного строительства. Первый заключили в начале 2024 года.

«По его условиям инвестор в течение трех лет наладит на территории Карелии производство щебня, который используется для ремонта столичных дорог. Город при этом гарантирует закупку около 13,7 миллиона тонн продукции в течение 10 лет», - отметил он.

С 2017 года правительство Москвы, отмечал Собянин, заключило 22 офсетных контракта. Они подразумевают поставку лекарств и медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь и систем для хранения архивов. В договорах также шла речь о предоставлении элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта и другой продукции.