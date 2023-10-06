Москва заключила 35 электронных договоров для ИЖС

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«С марта 2023 года в электронном виде было оформлено 35 договоров купли-продажи земельных участков площадью 4,37 гектара для индивидуального жилищного строительства. На них могут возвести объекты недвижимости площадью от 296 до 787,6 квадратного метра», - уточнил он.

Гаман добавил, что три года назад столичные власти начали заключать контракты по продаже объектов нежилого фонда в электронном формате. В 2021-м стали оформлять договоры по аренде помещений и земельных участков. С весны этого года у физических лиц, планирующих построить частный жилой дом, появилась возможность принять участие в электронном аукционе и подписывать договоры аренды или купли-продажи онлайн.

Ранее в Воскресенске на торги выставили 41 земельный участок под строительство жилых домов. С начала года средняя цена лота составила почти 34 тысячи рублей, а количество участников аукционов в среднем было пять человек.

Москвичи купили у города десятки земельных участков под строительство. Среди них - шесть на востоке столицы и 29 в ТиНАО, сообщил глава департамента городского имущества Максим Гаман.