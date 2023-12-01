01 декабря 2023, 11:12

Москва выставит на торги помещение в Раменках

Сайт мэра и правительства Москвы
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Предприниматели получили возможность приобрести крупное торговое помещение в районе Раменки в Москве. Об этом сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Предлагаемое помещение площадью 308,5 квадратных метров имеет большие окна и высокие потолки. Поэтому в нем можно открыть ресторан или другое предприятие сферы услуг.

«Он подойдет, например, для открытия химчистки, магазина или кафе», - рассказал Максим Гаман.

Объект расположен на перекрестке Мосфильмовской улицы и Раменского бульвара: на цокольном этаже жилого 35-этажного дома по адресу Мосфильмовская улица, дом 55. Дойти от помещения до станции метро «Раменки» можно за 10 минут.

Другое коммерческое помещение в микрорайоне Авиационный выставили на торги в Домодедове. Объект на втором этаже нежилого дома можно арендовать на срок до 10 лет.

Торговля Недвижимость Москва 2023
01 декабря 2023, 10:19
Москвичей пригласили на первый фестиваль фигурного катания в сад «Эрмитаж»
Сайт мэра и правительства Москвы
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В саду «Эрмитаж» со 2 декабря по 26 февраля 2024-го будет проходить фестиваль WinterFest. Его подготовила команда чемпиона мира, Европы и России Ильи Авербуха, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Гостей ждут бесплатные творческие события, выступления профессиональных фигуристов на катке, занятия, концерты и ледовые шоу.

В день открытия в 14:00 всех желающих научат кататься на коньках. Занятие проведет Илья Авербух на катке с искусственным льдом «PRОлед» в партерной части сада. С 18:30 начнется шоу-программа мультимедийного театра Extravaganza. Посетители смогут покататься по свежему льду под композиции кавер-группы Check-in-band. Массовое катание на коньках под джаз пройдет с 21:00 до 23:00. Участникам необходимо будет приобрести входной билет на каток.

Изюминкой фестиваля станет аналог шоу «Ледниковый период» - «Народный „Ледниковый“». Любители фигурного катания смогут стать участниками конкурса и испытать себя. Для этого нужно подать заявку на сайте фестиваля. Отсматривать и тренировать игроков будут профессиональные спортсмены.

Творческий фестиваль «Мосартфест» также пройдет в столице с 15 по 17 декабря. Помимо маркета, посетителей будут ждать образовательные лекции, интерактивные мастер-классы, конкурсы и концерты.

Фестивали Москва 2023
01 декабря 2023, 09:33
Портал потребителя представил статьи и видеоинструкции для москвичей с питомцами
Сайт мэра и правительства Москвы
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На портале потребителя появились полезные материалы, благодаря которым москвичам станет проще ухаживать за домашними животными. Публикации расскажут о правилах заключения договора с ветклиникой, выбора и продажи питомцев, а также о других нюансах их содержания, сообщили в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.

«Статьи, инструкции и видеоролики составляются на основе запросов горожан и позволяют на конкретных примерах узнать больше о защите своих прав, обязанностях продавцов и исполнителей услуг», - уточнили в ведомстве.

Заводчики и зоомагазины представляют широкий выбор пород кошек и собак, видов рептилий, птиц, аквариумных рыбок, экзотических животных и насекомых. Покупателю прежде всего необходимо узнать у продавца, разрешено ли содержать понравившегося питомца в домашних условиях. Выяснить, есть ли на животное сопроводительный документ.

В видеоинструкции пользователь узнает, как правильно действовать при обращении в ветклинику. Например, ветврач может приступить к осмотру животного только после подписания договора на платные услуги.

В Москве также реализуют проекты, чтобы горожанам стало удобнее заботиться о домашних питомцах. Разработали сервисы, благодаря которым появляются безопасные площадки для собак и возможность записи животных к врачу.

Животные Москва 2023
01 декабря 2023, 08:47
Зоны воркаута и велодорожки. Набережную Марка Шагала преобразили на юге Москвы
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Специалисты завершили второй этап благоустройства новой набережной Марка Шагала на бывшей промзоне «ЗИЛ» — от улицы Льва Юдина до бульвара имени Братьев Весниных. В общей сложности привели в порядок 1,2 километра береговой линии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Специалисты завершили второй этап благоустройства новой набережной Марка Шагала на бывшей промзоне «ЗИЛ» - от улицы Льва Юдина до бульвара имени Братьев Весниных. В общей сложности привели в порядок 1,2 километра береговой линии, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Строители укрепили берег Москвы-реки, сделали лестничный спуск на набережную, сформировали прогулочные дорожки. Вдоль них установили скамейки и обустроили места для отдыха», - уточнил он.

Глава города отметил, что для детей возвели игровые площадки, установили различные качели, горки и лазалки. Также появилось пространство для активного отдыха с беговыми и велодорожками, оснащенными специальным покрытием. Обустроили зоны воркаута, где можно позаниматься на турниках и тренажерах.

На набережной провели работы по озеленению. В частности, высадили свыше 700 деревьев и кустарников, разбили более 8,3 тысячи «квадратов». Для безопасных и комфортных вечерних прогулок на набережной установили много фонарей.

Собянин добавил, что в следующем году приступят к третьему этапу благоустройства набережной Марка Шагала.

В Москве также завершили благоустройство возле станции метро «Царицыно». Там высадили деревья, установили лавочки, качели, навесы от осадков и обустроили сквер.

Благоустройство Сергей Собянин Москва 2023
30 ноября 2023, 23:56
Сергей Собянин открыл выставку «ПРОреставрацию» и наградил лауреатов конкурса
РИА «Новости»
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Московский мэр Сергей Собянин открыл выставку «ПРОреставрацию» в историческом здании типографии Сытина. Он также наградил лауреатов конкурса правительства столицы за лучший проект в области сохранения и популяризации культурного наследия «Московская реставрация — 2023», сообщило РИА «Новости».

Московский мэр Сергей Собянин открыл выставку «ПРОреставрацию» в историческом здании типографии Сытина. Он также наградил лауреатов конкурса правительства столицы за лучший проект в области сохранения и популяризации культурного наследия «Московская реставрация - 2023», сообщило РИА «Новости».

Собянин отметил, что с большим удовольствием посмотрел, как молодежь с воодушевлением занимается реставрацией, делится своим опытом и общается с мастерами своего дела.

«Целое поколение людей - выпускников колледжей, институтов с удовольствием втягиваются в эту важную и нужную работу», - подчеркнул мэр.

Он добавил, что выставка заинтересует не только специалистов, но и простых москвичей, которые любят и ценят прошлое, культуру и искусство. В мероприятии принимают участие зарубежные эксперты из 17 стран, отметил Собянин.

Ранее глава города сообщил, что во Всероссийском выставочном центре (ВДНХ) успешно отреставрировали более 30 объектов культурного наследия. Обновление началось в 2014 году.

Реставрация Сергей Собянин Москва 2023

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