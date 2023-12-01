Москва выставит на торги помещение в Раменках

Предлагаемое помещение площадью 308,5 квадратных метров имеет большие окна и высокие потолки. Поэтому в нем можно открыть ресторан или другое предприятие сферы услуг.

«Он подойдет, например, для открытия химчистки, магазина или кафе», - рассказал Максим Гаман.

Объект расположен на перекрестке Мосфильмовской улицы и Раменского бульвара: на цокольном этаже жилого 35-этажного дома по адресу Мосфильмовская улица, дом 55. Дойти от помещения до станции метро «Раменки» можно за 10 минут.

Другое коммерческое помещение в микрорайоне Авиационный выставили на торги в Домодедове. Объект на втором этаже нежилого дома можно арендовать на срок до 10 лет.