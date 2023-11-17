Москва выставит на торги четыре участка для строительства коммерческих объектов

«До конца года инвесторы смогут принять участие в аукционах на право аренды четырех земельных участков площадью от 0,06 до 0,32 гектара. <…> Общая площадь будущих объектов превысит семь тысяч квадратных метров», - рассказал он.

Один из участков находится на Воронежской улице в Зябликове, другой - на Нагорной улице в Котловке, еще два в Молжаниновском районе и в деревне Сенькино-Секерино поселения Михайлово-Ярцевское.

Ранее Москва выставила на торги еще одно коммерческое помещение в Очаково-Матвеевском. Аукцион пройдет в онлайн-формате 13 декабря.