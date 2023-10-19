Москва выставит на торги 13 участков под индивидуальное жилищное строительство

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«Город выставит на торги 13 земельных участков общей площадью 1,73 гектара для индивидуального жилищного строительства. Победители аукционов смогут возвести на них частные дома площадью от 240 до 852,4 квадратных метра в зависимости от выбранного лота», - уточнил он.

Гаман добавил, что один из участков земли в 0,082 гектара расположен в Северо-Западном округе столицы в Куркине. Еще 12 лотов, площадь которых варьируется от 0,06 до 0,21 гектара, находятся в ТиНАО. В частности, землю можно купить в таких поселениях, как Михайлово-Ярцевское, Краснопахорское, Новофедоровское, Щаповское, Марушкинское и Первомайское.

Желающим купить у города землю для строительства жилого здания необходимо выбрать интересующий участок из перечня и отправить заявку на его приобретение в департамент горимущества. Со списком земельных участков под ИЖС можно ознакомиться на сайте mos.ru.

Ранее власти выставили на аукцион шесть нестационарных торговых объектов на ВДНХ. Бизнесмены смогут там открыть кафе.