Москва выставит на торги 13 участков под индивидуальное жилищное строительство
Более десятка земельных участков Москва продаст с молотка под частное строительство. Общая площадь лотов составила 1,73 гектара, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
«Город выставит на торги 13 земельных участков общей площадью 1,73 гектара для индивидуального жилищного строительства. Победители аукционов смогут возвести на них частные дома площадью от 240 до 852,4 квадратных метра в зависимости от выбранного лота», - уточнил он.
Гаман добавил, что один из участков земли в 0,082 гектара расположен в Северо-Западном округе столицы в Куркине. Еще 12 лотов, площадь которых варьируется от 0,06 до 0,21 гектара, находятся в ТиНАО. В частности, землю можно купить в таких поселениях, как Михайлово-Ярцевское, Краснопахорское, Новофедоровское, Щаповское, Марушкинское и Первомайское.
Желающим купить у города землю для строительства жилого здания необходимо выбрать интересующий участок из перечня и отправить заявку на его приобретение в департамент горимущества. Со списком земельных участков под ИЖС можно ознакомиться на сайте mos.ru.
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