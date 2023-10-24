Москва выставит на торги 11 участков для строительства частных домов

«На городские торги выставят земельные участки площадью от 0,09 до 0,12 гектара для индивидуального строительства жилья. Они находятся в деревне Федоровское поселения Новофедоровского», - пояснил он.

Гаман добавил, что постройки возведут на окраине деревни по соседству друг с другом. Кроме этого, рядом находится лес и протекает река Пахра, что добавляет территории живописности.

Столица регулярно публикует список участков на портале mos.ru и обновляет его. Для того чтобы приобрести один из них, необходимо отправить заявку в департамент городского имущества. Участок выставляют на торги, а если в течение 30 дней не находят других покупателей, то заключают договор. Подробная информация об аукционах - на сайте.

Ранее сообщили, что Москва выставит на торги 13 участков под индивидуальное жилищное строительство. Общая площадь лотов составила 1,73 гектара.