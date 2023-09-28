Москва выставила на торги земельный участок в Южном Бутове

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В ведомстве уточнили, что участок находится на Бартеневской улице и в настоящее время не используется. Он подойдет для строительства объекта спорта и культурно-досуговой деятельности. Арендатор, выигравший торги, сможет подключить свой объект к уже существующим городским инженерным сетям.

Аукцион по аренде участка состоится 5 октября на электронной торговой площадке «Росэлторг». Заявки на участие будут принимать до 2 октября. Для участия в торгах необходимо зарегистрироваться на площадке и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись. Подробную информацию разместят на инвестиционном портале Москвы.

За восемь месяцев 2023 года Москва продала на торгах 70 земельных участков.

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