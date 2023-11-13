13 ноября 2023, 11:57

Москва выставила на торги земельный участок под автосервис в Некрасовке

Сайт мэра и правительства Москвы
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Москва выставила на торги земельный участок под автосервис в Некрасовке. Об этом сообщил Иван Щербаков, руководитель департамента столицы по конкурентной политике.

Участок площадью 303 квадратных метра расположен на 1-й Вольской улице. Предприниматели смогут открыть на нем точку техобслуживания и ремонта автомобилей и автомойку.

«С победителем подпишут договор на 10 лет», - рассказал Щербаков.

Автосервис нужно будет оборудовать в соответствии с государственными стандартами. Строение сможет занять до 70 процентов от общей площади участка.

Торги состоятся 5 декабря в электронной форме. Заявки будут принимать до 1 декабря. Для участия в онлайн-аукционе понадобится регистрация на площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Также почти 40 участков для строительства домов выставили на торги в Воскресенске.

Москва выставила на торги земельный участок под автосервис в Некрасовке. Об этом сообщил Иван Щербаков , руководитель департамента столицы по конкурентной политике.

Недвижимость Бизнес Москва 2023
13 ноября 2023, 12:13
Московская «Академия инноваторов» начала принимать заявки на второй поток
Фото: Пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы
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Стартовал прием заявок на второй поток «Академии инноваторов». Освоить учебную программу смогут бизнесмены из всех регионов страны, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

«Из-за высокого спроса мы открыли набор на второй поток еще до завершения первого. Теперь доработать свои идеи вместе с наставниками и сделать первые шаги в бизнесе смогут и совсем юные инноваторы - с 14 лет», - уточнила она.

Заммэра отметила, что участники обновленной программы в конце июля разработали 15 стартапов. Первый поток собрал свыше 1,5 тысячи заявок. К участию в акселераторе допустили 100 наиболее перспективных проектов. Из них 24 доработали до полноценного прототипа, восемь - получили первый доход. Свыше четверти команд встретились с инвесторами и заказчиками.

В конце этого месяца у участников первого потока закончится учеба с демонстрацией идей потенциальным партнерам.

Обучение на втором потоке «Академии инноваторов» начнется в феврале следующего года. В нем также будут участвовать 100 лучших решений. Резиденты акселератора смогут предложить для развития собственную идею или выбрать рыночный запрос. Желающим пройти обучение необходимо зарегистрироваться до 25 января 2024 года на сайте программы.

Первый этап ежегодного добровольного квалификационного экзамена (ДКЭ) завершился. Онлайн-тестирование прошли больше 36 тысяч человек.

Бизнес Москва 2023
13 ноября 2023, 12:09
Свыше 50 культурных мероприятий провели в московском метро за 10 лет
Сайт мэра и правительства Москвы
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В столичной подземке проходят концерты, шоу, кинопоказы, творческие встречи и модные мероприятия. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге рассказал о самых ярких культурных проектах метро.

Глава города отметил, что в разное время в метро запускали тематические поезда в честь театров, музеев и других культурных институций. За десятилетие тысячи человек смогли наблюдать на станциях больше 50 масштабных культурных мероприятий. Их всегда проводят в ночные часы, а площадки подготавливают день в день.

Он добавил, что в 2017 году на 82-летие метрополитена на станции «Деловой центр» провели предпоказ оперы-оратории «Сильмариллион. Памяти Толкина». В том же году в метро организовали «Ночь русского балета».

Спустя два года на станции «Деловой центр» прошла «Ночь в метро», приуроченная к Новому году, по мотивам сказки «Щелкунчик». В 2021-ом в честь Дня победы на станции «Парк Победы» показали фильм «Девятаев». В вестибюле установили полевую кухню, симулятор самолета и фотозоны. В 2022 году на «Маяковской» выступал балет, мероприятие посвятили Дню московского транспорта. В этом году на «Арбатской» группа Imperialis Orchestra представила хиты российского рока, а также зрители увидели номера шоу-балета «Тодес».

Открытые прослушивания московского проекта «Музыка в метро» начнутся 20 ноября. Более 500 артистов и музыкальных коллективов уже подали заявки на участие.

Метро Сергей Собянин Москва 2023
13 ноября 2023, 11:32
Объем промышленного производства вырос в Москве более чем на 15% за 9 месяцев
Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина
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В Москве работают свыше четырех тысяч промышленных площадок. За период с января по сентябрь этого года объем производства на них вырос более чем на 15%, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, лидерами промышленности являются производители одежды, электрического оборудования и лекарств.

«Растущий спрос стимулирует московские предприятия расширять и модернизировать линии, наращивать объемы выпускаемой продукции», - подчеркнул Собянин.

Мэр добавил, что город регулярно помогает производителям. Для них доступно более 20 мер поддержки. Кроме этого, в Telegram работает чат-бот , который информирует о налоговых льготах, субсидиях и многом другом.

Поддержку промышленности оказывают не только в Москве, но и области. Например, в поселке имени Воровского Богородского округа открыли завод по производству импортозамещающих кабелей. Площадь нового цеха с высокотехнологичным оборудованием составила пять тысяч квадратных метров.

Сергей Собянин Промышленность Москва 2023
13 ноября 2023, 11:08
Более миллиона тонн вторсырья собрали в Москве за девять месяцев
Сайт мэра и правительства Москвы
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С января по сентябрь во время сортировки выделили и отправили на переработку примерно 1,2 миллиона тонн вторсырья. Такой показатель превысил результаты прошлого года, сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Сохраняется хорошая динамика реализации программы раздельного сбора мусора, ведь до ее старта в Москве выделяли всего 450 тысяч тонн вторсырья в год», - уточнил он.

По словам Бирюкова, в 2022-м собрали почти 1,5 миллиона тонн вторсырья, что стало рекордом. Программу раздельного сбора мусора реализуют в Москве в течение трех лет. Для удобства решили выбрать простую двухконтейнерную систему.

Во дворах и рядом с соцобъектами установили больше 60 тысяч фирменных баков. Примерно тысяча мусоровозов с соответствующей цветовой индикацией собирают и вывозят отходы.

Участвовать в программе могут все желающие на добровольной основе. С каждым годом москвичи чаще присоединяются к этому проекту.

Ранее неподалеку от Московского центрального диаметра (МЦД), рядом с Северо-Восточной хордой, где находится съезд на Ярославское шоссе, активисты нашли огромные груды строительного мусора. Эту проблему уже пытаются решить, сообщила «360» руководитель экологической организации РОО «ЭкоНадзор» Юлия Жандарова.

Мусор Москва 2023 Петр Бирюков

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