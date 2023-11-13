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Участок площадью 303 квадратных метра расположен на 1-й Вольской улице. Предприниматели смогут открыть на нем точку техобслуживания и ремонта автомобилей и автомойку.

«С победителем подпишут договор на 10 лет», - рассказал Щербаков.

Автосервис нужно будет оборудовать в соответствии с государственными стандартами. Строение сможет занять до 70 процентов от общей площади участка.

Торги состоятся 5 декабря в электронной форме. Заявки будут принимать до 1 декабря. Для участия в онлайн-аукционе понадобится регистрация на площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Также почти 40 участков для строительства домов выставили на торги в Воскресенске.

Москва выставила на торги земельный участок под автосервис в Некрасовке. Об этом сообщил Иван Щербаков , руководитель департамента столицы по конкурентной политике.