Москва выставила на торги права на пользование 36 постаматами

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Победители торгов получат право пользоваться этими постаматами на протяжении пяти лет и предоставлять услуги по доставке заказов из онлайн-магазинов и маркетплейсов. Все постаматы установили в жилых районах на асфальтированных площадках рядом с остановками общественного транспорта.

«На торги приглашаются участники проекта „Московский постамат“, заявку можно подать до 27 октября», - сказал Щербаков.

Большинство лотов расположены в Западном административном округе - 13, девять в Восточном, пять в Юго-Западном, три в Юго-Восточном, по два в Зеленоградском, Северо-Восточном и Северном округах Москвы.

Онлайн-аукционы по этим постаматам состоятся первого ноября. Участвовать в торгах смогут как юридические, так и физические лица, уже заключившие соглашение о присоединении к проекту «Московский постамат».

Ранее стало известно, что почти 30 земельных участков выставили на торги в Ступине.