Москва выставила на торги помещение на юго-западе столицы
Москва выставила на торги помещение по адресу: Профсоюзная улица, дом № 152, корпус 1. Инвесторы смогут использовать его под любые цели. Торги пройдут 7 ноября. Об этом сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
«Инвесторов приглашают к участию в аукционе по продаже помещения площадью более тысячи квадратных метров в одноэтажном нежилом здании на Профсоюзной улице», - рассказал он.
Объект удобно расположен вблизи остановок общественного транспорта. Кроме основного помещения, здание имеет подвал, а также зал площадью в 251 квадратный метр, кабинеты, подсобки и санузлы.
Например, его можно будет использовать как салон красоты или парикмахерскую.
Ранее Москва выставила на торги права на пользование 36 постаматами. Победители торгов получат права на них на пять лет и смогут предоставлять услуги по доставке заказов из онлайн-магазинов и маркетплейсов.