Москва выставила на торги помещение на юго-западе столицы

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«Инвесторов приглашают к участию в аукционе по продаже помещения площадью более тысячи квадратных метров в одноэтажном нежилом здании на Профсоюзной улице», - рассказал он.

Объект удобно расположен вблизи остановок общественного транспорта. Кроме основного помещения, здание имеет подвал, а также зал площадью в 251 квадратный метр, кабинеты, подсобки и санузлы.

Например, его можно будет использовать как салон красоты или парикмахерскую.

Ранее Москва выставила на торги права на пользование 36 постаматами. Победители торгов получат права на них на пять лет и смогут предоставлять услуги по доставке заказов из онлайн-магазинов и маркетплейсов.