Москва выставила на торги помещение на Волоколамском шоссе

«Инвесторов приглашают к участию в открытом аукционе по продаже коммерческого помещения площадью 139 квадратных метров в многоэтажном жилом доме в районе Сокол», - отметил он.

Помещение имеет свободное назначение, что предоставит его будущему владельцу выбор для сферы бизнеса. Лот будет состоять из двух частей: основного помещения площадью 104 квадратных метра и антресоли площадью 35 квадратных метров. Рядом со зданием находятся остановки общественного транспорта, а в 10–15 минутах ходьбы - станция метро «Сокол».

Стоимость помещения определят в ходе онлайн-торгов, которые состоятся 18 декабря. Заинтересованные покупатели должны будут подать свои заявки на участие в торгах до 7 числа. Для этого понадобится регистрация на сайте «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

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