Москва выставила на торги нежилое помещение в центре столицы

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«Инвесторы могут приобрести помещение свободного назначения площадью 387 квадратных метров на Комсомольском проспекте. Его реализуют 20 ноября посредством публичного предложения - такой формат предполагает понижение цены в ходе торгов. К участию приглашаются как юридические, так и физические лица», - пояснил он.

Щербаков добавил, что помещение имеет отдельный вход с улицы, а также пространства для кладовой, подсобки и торгового зала с витринным остеклением. Поэтому, целесообразней, по мнению властей, открытие магазина в этом помещении.

Заявки на участие в торгах можно подать до 9 ноября. Подробную информацию о них разместили на сайте инвестиционного портала Москвы.

Город регулярно реализует коммерческие и другие виды помещений и территорий через торги. Москва находит инвестора и отдает ему объект под дальнейшее пользование. Например, ранее столичным предпринимателям предложили открыть шесть кафе на ВДНХ.