Москва выставила на торги нежилое помещение в центре столицы
Власти Москвы выставили на аукцион помещение на первом этаже жилого дома на Комсомольском проспекте, в котором инвесторы смогут разместить магазин, кафе, салон красоты и многое другое. Торги пройдут 20 ноября, сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.
«Инвесторы могут приобрести помещение свободного назначения площадью 387 квадратных метров на Комсомольском проспекте. Его реализуют 20 ноября посредством публичного предложения - такой формат предполагает понижение цены в ходе торгов. К участию приглашаются как юридические, так и физические лица», - пояснил он.
Щербаков добавил, что помещение имеет отдельный вход с улицы, а также пространства для кладовой, подсобки и торгового зала с витринным остеклением. Поэтому, целесообразней, по мнению властей, открытие магазина в этом помещении.
Заявки на участие в торгах можно подать до 9 ноября. Подробную информацию о них разместили на сайте инвестиционного портала Москвы.
Город регулярно реализует коммерческие и другие виды помещений и территорий через торги. Москва находит инвестора и отдает ему объект под дальнейшее пользование. Например, ранее столичным предпринимателям предложили открыть шесть кафе на ВДНХ.