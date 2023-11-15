Москва выставила на торги коммерческое помещение в Очаково-Матвеевском
Москва выставила на торги коммерческое помещение в Очаково-Матвеевском. Об этом сообщил руководитель департамента по конкурентной политике города Иван Щербаков.
«Торги пройдут в онлайн-формате 13 декабря», - рассказал Иван Щербаков.
Здание расположено по адресу Веерная улица, дом 1, корпус 7, а площадь помещения - 307 квадратных метров. У него есть отдельный вход.
Рядом находится станция Матвеевская четвертого Московского центрального диаметра.
Стоимость помещения определят по итогам аукциона. Заявки на участие будут принимать до 4 декабря. Для подачи заявки необходима регистрация на сервисе «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Также помещение под свободный вид деятельности выставили на торги в Подольске. Лот расположен в 28 километрах от МКАД в микрорайоне Климовск на проспекте 50 лет Октября.