Москва выставила на торги более 5 тыс. «квадратов» коммерческих площадей

Предприниматели смогут приобрести 16 объектов свободного назначения. Площадь каждого из помещений составит от 120 до 567 квадратных метров.

«Город представляет на торгах помещения для бизнеса практически любого формата: как небольшие, где, к примеру, можно открыть аптеку или пункт выдачи товаров, так и более крупные, подходящие для масштабных проектов», - рассказал Гаман.

Объекты расположены в разных округах Москвы: пять - в Центральном, четыре - в Восточном, по два - в Северном и Южном административных округах. По одному помещению продадут также в Северо-Западном, Юго-Восточном и Юго-Западном округах.

К участию в торгах допустят как предпринимателей, так и физлиц. Они должны будут зарегистрироваться, получить электронную подпись, внести задаток в размере 20% от начальной стоимости лота и подать заявку. Торги пройдут на ресурсе «Росэлторг» 17, 24, 28 и 30 ноября.

Подмосковье также выставило на торги 132 земельных участка и помещения.