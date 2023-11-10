Москва выставила на торги более 5 тыс. «квадратов» коммерческих площадей
В ноябре Москва продаст на торгах 16 помещений большой площади для коммерческих целей. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.
Предприниматели смогут приобрести 16 объектов свободного назначения. Площадь каждого из помещений составит от 120 до 567 квадратных метров.
«Город представляет на торгах помещения для бизнеса практически любого формата: как небольшие, где, к примеру, можно открыть аптеку или пункт выдачи товаров, так и более крупные, подходящие для масштабных проектов», - рассказал Гаман.
Объекты расположены в разных округах Москвы: пять - в Центральном, четыре - в Восточном, по два - в Северном и Южном административных округах. По одному помещению продадут также в Северо-Западном, Юго-Восточном и Юго-Западном округах.
К участию в торгах допустят как предпринимателей, так и физлиц. Они должны будут зарегистрироваться, получить электронную подпись, внести задаток в размере 20% от начальной стоимости лота и подать заявку. Торги пройдут на ресурсе «Росэлторг» 17, 24, 28 и 30 ноября.
Подмосковье также выставило на торги 132 земельных участка и помещения.