10 ноября 2023, 10:54

Москва выставила на торги более 5 тыс. «квадратов» коммерческих площадей

Сайт мэра и правительства Москвы
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В ноябре Москва продаст на торгах 16 помещений большой площади для коммерческих целей. Об этом сообщил руководитель департамента городского имущества столицы Максим Гаман.

Предприниматели смогут приобрести 16 объектов свободного назначения. Площадь каждого из помещений составит от 120 до 567 квадратных метров.

«Город представляет на торгах помещения для бизнеса практически любого формата: как небольшие, где, к примеру, можно открыть аптеку или пункт выдачи товаров, так и более крупные, подходящие для масштабных проектов», - рассказал Гаман.

Объекты расположены в разных округах Москвы: пять - в Центральном, четыре - в Восточном, по два - в Северном и Южном административных округах. По одному помещению продадут также в Северо-Западном, Юго-Восточном и Юго-Западном округах.

К участию в торгах допустят как предпринимателей, так и физлиц. Они должны будут зарегистрироваться, получить электронную подпись, внести задаток в размере 20% от начальной стоимости лота и подать заявку. Торги пройдут на ресурсе «Росэлторг» 17, 24, 28 и 30 ноября.

Подмосковье также выставило на торги 132 земельных участка и помещения.

Недвижимость Москва 2023
10 ноября 2023, 11:39
Около 200 тысяч рабочих мест появится в Москве по программе реновации
РИА «Новости»
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Строительство кварталов по реновации создаст в Москве 200 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.

По словам Левкина, первые этажи в новостройках, построенных в рамках программы реновации, будут нежилыми. Уже сейчас в столице появилось более тысячи объектов помещений для различных объектов социально-бытового назначения. Благодаря им появятся новые рабочие места для москвичей.

Председатель Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации Валерий Теличенко рассказал, что город комплексно подошел к проекту реновации: в новых районах будут возводить поликлиники, детские сады и другую необходимую инфраструктуру.

С начала года в Москве для участников программы реновации подготовили 40 новостроек , в которые переедут жильцы из 248 старых домов.

Строительство Работа Москва 2023 Реновация в Москве
10 ноября 2023, 11:05
Новый мост свяжет Шелепихинскую набережную и Филевскую пойму в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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В столице продолжают строительство моста через Москву-реку, который свяжет Шелепихинскую набережную и Филевскую пойму. Он улучшит транспортную доступность Филевского Парка, Пресненского, Хорошево-Мневников и Хорошевского районов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Это одно из крупнейших инженерных сооружений, которые были построены за последние годы через реку. И, конечно, очень важное, с учетом такого динамичного развития Большого Сити и для соединения действующих районов», - подчеркнул он.

Собянин добавил, что, кроме этого, появится возможность для выезда из района Филевский Парк на Третье транспортное кольцо (ТТК) и Звенигородское шоссе. На мосту будет шесть полос для движения автотранспорта в обе стороны.

К строительству 315-метрового сооружения приступили в январе 2023 года. Всего за последние 12 лет в Москве построили 31 автомобильный мост.

Сергей Собянин Москва 2023
10 ноября 2023, 09:55
Жители 248 старых домов Москвы переедут в новостройки в этом году
Сайт мэра и правительства Москвы
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С начала года в Москве для участников программы реновации подготовили 40 новостроек, в которые переедут жильцы из 248 старых домов. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«К переезду приступили жители 248 старых домов. Это порядка 36 тысяч москвичей из 47 районов и поселений столицы», - подчеркнул он.

Собянин добавил, что в октябре этого года ключи от новых квартир получили около 3800 человек.

Кроме этого, с начала года в Москве возводят 107 многоэтажек. Больше всего их строят на юго-востоке, востоке и северо-востоке столицы.

Программу реновации начали реализовывать в Москве в 2017 году. За шесть лет ключи от новых квартир получили более 124 тысяч горожан.

Например, в 2024 году планируют ввести в эксплуатацию новостройку на 322 квартиры на юго-востоке Москвы. Здание начали строить в шаговой доступности от станции метро «Люблино» на Совхозной улице.

Сергей Собянин Москва 2023 Реновация в Москве
10 ноября 2023, 07:26
Московский производитель вдвое увеличил производство противопожарных систем
Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Неисправное оборудование и электропроводка находятся в лидерах причин возникновения пожаров. Предотвратить возможное возгорание помогут устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП). Столичная компания, выпускающая такие системы, за девять месяцев 2023 года вдвое увеличила их производство. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

УЗДП автоматически предупреждают пожары, вызванные дуговым пробоем в неисправной электропроводке. При обнаружении неисправности, они мгновенно отключают сеть в электроустановках, предотвращая риск возгорания.

«В Москве работает свыше 130 предприятий, выпускающих электрооборудование. Они активно наращивают объемы производства. Так, столичная компания „Эколайт“ с января по октябрь 2023 года выпустила на 105 процентов больше изделий, чем за аналогичный период 2022-го. Предприятие располагает собственным производством площадью более двух тысяч квадратных метров», - рассказал Владислав Овчинский.

С 2024 года, согласно постановлению российского правительства, такие устройства будут в обязательно порядке устанавливаться при проектировании социально значимых объектов: школ, общежитий, хостелов, детских садов и домов престарелых.

«Наша компания первой среди отечественных конкурентов разработала УЗДП собственной конструкции и организовала серийный выпуск на территории России. Производство расположено в Москве и Московской области, большинство комплектующих также делают в нашей стране», - рассказал руководитель учебного центра компании Сергей Буланенко.

Москва - город с развитым производством, в котором работает свыше четырех тысяч промышленных площадок. На них трудятся более 720 тысяч человек. Каждый год в городе открывают от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Столичные компании выпускают различные товары, в том числе одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование и сложную технику.

Столичные власти активно помогают развиваться малому, среднему и крупному бизнесу. Предпринимателям доступны более 20 системных мер поддержки города, в том числе, целевые займы и субсидии, а также антикризисные инструменты.

Пожары Промышленность Москва 2023 Правительство Москвы

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