Москва выделит средства на комплексное развитие территорий в 2024–2026 годах

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Продолжение программы реорганизации промышленных зон города станет одной из важных статей расходов в городском бюджете Москвы в 2024–2026 годах. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

В рамках Комплексного развития территорий (КРТ) на участках создадут высокотехнологичные производственные предприятия, деловые центры, соцобъекты и общественные пространства. Эта программа позволила создавать новые рабочие места.

Так, стало известно о реорганизации четырех неэффективно используемых участков в Зюзине общей площадью 3,87 гектара. Здесь построят свыше 130 тысяч квадратных метров комфортного жилья в рамках программы реновации.

Также мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о реорганизации участка на Волгоградском проспекте площадью 0,61 гектара, на котором появятся жилые кварталы.

Территорию между Каширским и Котляковским проездами также обновят по программе КРТ. Участок площадью более 21 гектара в Нагатино-Садовниках застроят жилыми и социальными объектами.

В Москве уже одобрили и начали реализовывать 45 проектов комплексного развития территорий общей площадью около 611 гектаров. На них появится более 10,3 миллиона квадратных метров недвижимости и не менее 110 тысяч рабочих мест.