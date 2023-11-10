Москва выделила девять объектов недвижимости детским садам и школам

Читайте нас в:

«Все здания общей площадью 35,7 тысячи квадратных метров построены инвесторами или за счет средств бюджета. Они рассчитаны более чем на две тысячи учащихся и воспитанников», - уточнил он.

Кроме этого, помещение площадью 553,2 квадратного метра закрепили за школой для расширения деятельности и повышения качества оказываемых образовательных услуг.

Пять зданий находятся в Новой Москве, два - на севере столицы, одно - на востоке и еще одно на западе.

Ранее новые музыкальные инструменты и оборудование передали детской школе искусств в Химках. Оснащение провели в рамках национального проекта «Культура».