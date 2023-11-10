Москва выделила девять объектов недвижимости детским садам и школам
За период с июля по сентябрь текущего года Москва выделила детским садам и школам восемь зданий и одно помещение. Их общая площадь превысила 36 тысяч квадратных метров, сообщил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.
«Все здания общей площадью 35,7 тысячи квадратных метров построены инвесторами или за счет средств бюджета. Они рассчитаны более чем на две тысячи учащихся и воспитанников», - уточнил он.
Кроме этого, помещение площадью 553,2 квадратного метра закрепили за школой для расширения деятельности и повышения качества оказываемых образовательных услуг.
Пять зданий находятся в Новой Москве, два - на севере столицы, одно - на востоке и еще одно на западе.
Ранее новые музыкальные инструменты и оборудование передали детской школе искусств в Химках. Оснащение провели в рамках национального проекта «Культура».