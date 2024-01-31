Москва впервые отметит Китайский Новый год

Правительство города совместно с посольством Китайской Народной Республики подготовило обширную программу празднования. Основными площадками станут Камергерский переулок, Тверская площадь, Тверской бульвар и Новый Арбат, объединенные в специальный пешеходный маршрут.

На них состоятся различные мероприятия, которые позволят ближе познакомиться с культурой Китая: от кулинарных ярмарок, где каждый сможет попробовать национальные китайские блюда, до творческих и кулинарных мастер-классов, игр и спортивных мероприятий.

«Это первый Китайский Новый год в российской столице, и он обязательно станет историческим событием в рамках отношений двух стран», - подчеркнули в пресс-службе посольства.

Кроме того, на территории многофункционального комплекса «Солнце Москвы» горожане смогут насладиться выступлениями профессиональных артистов и мастеров боевых искусств. В Доме музыки состоится концерт народной китайской музыки, а в отеле китайской гостиничной сети Soluxe Hotel Moscow пройдет ярмарка.

Для гостей из Китая информация о празднике будет доступна на обновленном портале Discover Moscow, а для москвичей - на ресурсе Russpass.

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