Москва вовлекла в экономический оборот почти тысячу участков за пять лет

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В пресс-службе столичной мэрии добавили, что эти меры позволили поддержать местный бизнес и привлечь инвесторов для развития городской инфраструктуры и создания новых рабочих мест.

Ранее стало известно о том, что Москва за 8 месяцев 2023 года продала на торгах 70 земельных участков.

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По результатам конкурентных процедур 569 участков предоставили предпринимателям и гражданам для строительства индивидуальных домов и реализации коммерческих проектов, а остальные выделили для масштабных инвестиционных проектов.