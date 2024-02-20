20 февраля 2024, 11:53

Москва вновь установила снежный рекорд

РИА «Новости»
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Москва три дня подряд устанавливала рекорды по высоте снега. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, несмотря на постепенное уменьшение снежного покрова, его высота продолжает достигать исторических максимумов. По утренним данным 20 февраля, на метеостанции ВДНХ высота снега в столице уменьшилась на два сантиметра и составила 64 сантиметра. Этот показатель позволил побить рекорд 1994 года, когда снежный покров достиг 63 сантиметров.

На остальных метеостанциях Москвы высота снега варьируется от 59 сантиметров на Балчуге до 72 сантиметров в Тушино.

Также существенные объемы снега зафиксировали в Подмосковье. Высота сугробов в Серпухове составила 51 сантиметр, а в Павловском Посаде - 66 сантиметров.

Помимо этого, сегодняшний вторник может стать самым холодным днем на этой неделе. Температура воздуха опустится до -6 градусов.

Прогноз погоды Рекорды Погода Снегопад Погода в Москве Москва
20 февраля 2024, 12:23
Итоги фестиваля «Веселые старты» подвели в Москве
Freepik
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В Москве выбрали победителей фестиваля «Веселые старты» среди 34 команд дошкольников и стольких же сборных учеников младших классов. Всего в мероприятии поучаствовали свыше восьми тысяч детей, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Юным спортсменам предстояло поработать с мячом, пролезть через обруч, попрыгать через скакалки и резинки, а также игры в классики.

За детей болели не только их родители, но и волонтеры, а также другие участники школьных спортивных клубов.

Победителями среди начальных классов оказались уже в шестой раз участники клуба «Факел 1288» школы № 1288. Второе место завоевал «Форсаж» из школы на проспекте Вернадского. Бронзу получил спортклуб «Олимп-Останкино» школы № 1518.

Среди дошкольников чемпионом стал клуб «Олимп-Останкино» школы № 1518. Серебро досталось участникам клуба «Эврика» школы № 1279. На третьем месте оказались дети из спортивного клуба «Измайловцы» школы № 1508.

В Москве также заработали 354 спортплощадки в образовательных организациях. Они доступны для всех желающих во внеучебное время.

Спортсмены Дети Москва
20 февраля 2024, 11:06
Бесплатные мероприятия подготовили для москвичей в День защитника Отечества
РИА «Новости»
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В Москве ко Дню защитника Отечества подготовили обширную праздничную программу. Посетителей ждут бесплатные мероприятия в музеях, парках и на ВДНХ, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

На ВДНХ 23 февраля с 12:00 стартуют лекции и встречи с общественниками, учеными, известными спортсменами, а также военкорами и защитниками страны. Большая часть событий состоится в павильоне № 19.

Музей городского хозяйства Москвы в павильоне № 5 в 15:00 представит экскурсию «Тайны Вечного огня». Гостям расскажут о профилактических работах по сохранности памятного пламени.

В 15:00 москвичей и туристов ждут на экскурсии на выставке «Мужские образы ВДНХ».

На выставке-форуме «Россия» в пространстве Москвы 23 февраля в 18:00 артисты выступят с праздничным концертом.

Посетители музея славянской письменности «Слово» в 19:00 смогут поучаствовать в бесплатной тематической экскурсии «Великие мужи желают слово молвить».

Центр «Космонавтика и авиация» в 19:30 проведет экскурсию «Герои космоса». Гости узнают о биографиях космонавтов, которые участвовали в Великой Отечественной войне, а также о трудностях, возникающих на орбите Земли.

Москвичам также не придется платить за парковку 23 и 24 февраля. В честь Дня защитника Отечества в пятницу и субботу автостоянка на всех столичных улицах будет бесплатной.

Выставки Экскурсии 23 февраля ВДНХ Москва
20 февраля 2024, 10:31
Москвичей «серебряного» возраста пригласили на курсы для любителей моды
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Проект «Московское долголетие» подготовило курсы для пожилых горожан, которые увлекаются модой. К занятиям приступили уже свыше 18,6 тысячи человек, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Больше 250 групп сформировали по направлению «Красота и стиль» для обучения пожилых москвичей. Участников проекта на мастер-классах научат наносить макияж, ухаживать за волосами и кожей, а также ознакомят с историей моды.

Кроме того, для пенсионеров открыли школу моделей, где можно освоить мастерство дефилирования, позирования перед камерой, а также узнать о правильном подборе образов.

После обучения многие москвичи выступают на больших городских площадках. К примеру, пенсионеры стали участниками трех сезонов «Мастерской дизайнеров». Они представили 15 авторских коллекций вместе с известными модельерами.

Помимо этого, участники проекта увлекаются литературой. На днях центр московского долголетия на Малой Дмитровке презентовал книгу «Москва долголетняя». В ней собрано около 100 произведений 51 автора «серебряного» возраста.

Мода Пенсионеры Активное долголетие Москва
20 февраля 2024, 10:23
Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве
РИА «Новости»
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Желтый уровень опасности из-за гололедицы сохранится в Москве до вечера среды. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра России.

Предупреждение о скользких дорогах, объявленное вчера до 11:00, сохранится в столичном регионе до вечера 21 февраля.

«Период предупреждения - до 21:00 21 февраля», - объявили синоптики.

При этом в городе будет морозно. Вторник, 20 февраля, станет самым холодным днем на этой неделе. Столбики термометра опустятся до -6 градусов.

Холод сохранится и в среду, но уже к концу недели погода начнет меняться и становиться более комфортной. В четверг пройдет небольшой снег.

В праздничные выходные в Москве значительно потеплеет. В День защитника Отечества жителей и гостей столицы ждет мягкая мартовская погода. Однако снег в столице окончательно сойдет только в первой декаде апреля.

Гидрометцентр РФ Погода Погода в Москве Москва

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