Москва вновь установила снежный рекорд

По его словам, несмотря на постепенное уменьшение снежного покрова, его высота продолжает достигать исторических максимумов. По утренним данным 20 февраля, на метеостанции ВДНХ высота снега в столице уменьшилась на два сантиметра и составила 64 сантиметра. Этот показатель позволил побить рекорд 1994 года, когда снежный покров достиг 63 сантиметров.

На остальных метеостанциях Москвы высота снега варьируется от 59 сантиметров на Балчуге до 72 сантиметров в Тушино.

Также существенные объемы снега зафиксировали в Подмосковье. Высота сугробов в Серпухове составила 51 сантиметр, а в Павловском Посаде - 66 сантиметров.

Помимо этого, сегодняшний вторник может стать самым холодным днем на этой неделе. Температура воздуха опустится до -6 градусов.